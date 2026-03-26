כיכר השבת
הפרשה מזווית חדשה

תצווי מאמי, תצווי! | הרבנית גילי בדבר תורה מחזק לפרשת צו • צפו

רבנית הרשת המצליחה, הרבנית גילי, מגיעה ל'כיכר השבת': בכל שבוע ביום חמישי היא מגישה באתר פינה ייחודית על פרשת השבוע מהזווית האישית שלה | והפעם: אם מישהו אומר לך "לא בא לי" פשוט תזכירי לו שהפרשה עוסקת בקורבנות, ואם הוא לא רוצה להפוך לקורבן שלמים ולהשלים עם זה שהוא יישן לילות שלמים בסלון עד ליל הסדר, אז שיתחיל לסדר! • צפו (אולפן כיכר)

שבת פרשת צו, שבת הגדול!

לא הרבה יודעת, אבל אין ממש תשובה אמיתית ללמה השבת נקראת 'שבת הגדול'.

מסתבר שרבנים וחוקרים רבים מנסים לפתור את החידה הזו עוד מאז המאה ה-12.

ממש כמו השאלה מה לקנות לאשתך לחג.
ספוילר: משהו יקר!

לפרשתנו,

רש"י מסביר שכל מקום שנאמרת בו המילה "צו", הכוונה היא לזירוז, "מיד ולדורות".

למה צריך לזרז בפרשה שעוסקת בקורבנות?

כי יש לכהנים פה "חסרון כיס" - הם לא מקבלים שכר על העבודה הקשה שלהם.

כמו שאף אחד לא משלם לי כדי לחזק את הרבות באינסטגרם,
ואני עדיין עושה זאת בחרדת קודש - 'לשמה' בלבד.

תבינו בנות, אם תגידו לילדים ולמשה שלכן "אולי תעזרו קצת? שימו יד", כנראה תקבלו תגובה בקצב של צב עייף.

אבל אם תגידו "צו!" - אולי זה יזוז מהר יותר. מיד ולדורות.

ואולי משהו פה יהיה נקי לקראת פסח!

תצווי מאמי, תצווי!

ואם מישהו אומר לך "לא בא לי" פשוט תזכירי לו שהפרשה עוסקת בקורבנות.

ואם הוא לא רוצה להפוך לקורבן שלמים ולהשלים עם זה שהוא יישן לילות שלמים בסלון עד ליל הסדר, אז שיתחיל לסדר!!!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (72%)

לא (28%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר