שבת פרשת צו, שבת הגדול!

לא הרבה יודעת, אבל אין ממש תשובה אמיתית ללמה השבת נקראת 'שבת הגדול'.

מסתבר שרבנים וחוקרים רבים מנסים לפתור את החידה הזו עוד מאז המאה ה-12.

ממש כמו השאלה מה לקנות לאשתך לחג.

ספוילר: משהו יקר!

לפרשתנו,

רש"י מסביר שכל מקום שנאמרת בו המילה "צו", הכוונה היא לזירוז, "מיד ולדורות".

למה צריך לזרז בפרשה שעוסקת בקורבנות?

כי יש לכהנים פה "חסרון כיס" - הם לא מקבלים שכר על העבודה הקשה שלהם.

כמו שאף אחד לא משלם לי כדי לחזק את הרבות באינסטגרם,

ואני עדיין עושה זאת בחרדת קודש - 'לשמה' בלבד.

תבינו בנות, אם תגידו לילדים ולמשה שלכן "אולי תעזרו קצת? שימו יד", כנראה תקבלו תגובה בקצב של צב עייף.

אבל אם תגידו "צו!" - אולי זה יזוז מהר יותר. מיד ולדורות.

ואולי משהו פה יהיה נקי לקראת פסח!

תצווי מאמי, תצווי!

ואם מישהו אומר לך "לא בא לי" פשוט תזכירי לו שהפרשה עוסקת בקורבנות.

ואם הוא לא רוצה להפוך לקורבן שלמים ולהשלים עם זה שהוא יישן לילות שלמים בסלון עד ליל הסדר, אז שיתחיל לסדר!!!