הויכוח הציבורי סביב החינוך החרדי, תקצובי מוסדות החינוך וסוגיית לימודי הליבה מסרב לרדת מסדר היום. בעוד ברחוב הכללי נשמעות קריאות חוזרות ונשנות להתניית תקציבים בלימודי ליבה, בתוך הציבור החרדי קיימת תמימות דעים כי מדובר בחינוך האיכותי והמוגן ביותר עבור הילדים. כעת, מחקר חדש ויוצא דופן של 'המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית' מנסה לעשות סדר, ומציג נתונים שמנפצים את המיתוסים של שני הצדדים.

בסדרת נתונים המבוססת על נתוני אמת ממשלתיים (ולא על סקרים), עקבו חוקרי המכון אחר מסלול חייהם של בוגרי מערכות החינוך החרדיות השונות - ממוסדות הפטור ועד הרשתות הגדולות. התוצאות, כך מסתבר, מורכבות בהרבה ממה שנוטים לחשוב.

לא הכל שחור ולבן: הפער בין הרשתות

"יצאנו למחקר הזה מתוך הוויכוח הבוער בשטח", מסבירה מילצקי. "מצד אחד הציבור הכללי צועק 'אין ליבה - אין תקציבים', ומצד שני ברחוב החרדי אומרים שהחינוך שלנו כל כך איכותי ומפתח חשיבה, שזה מספיק לעולם העבודה. רצינו לראות מי צודק, והתשובה היא: לא זה ולא זה".

על פי נתוני המחקר, במוסדות הפטור (תלמודי התורה. י"ס) שיעורי התעסוקה והשכר נמוכים יחסית, כאשר מודיעין עילית, למשל, מובילה את תחתית טבלת השכר בארץ עם ממוצע של כ-8,000 שקלים לגברים עובדים.

אך ההפתעה הגדולה מגיעה כאשר משווים בין שתי הרשתות הגדולות - 'החינוך העצמאי' ורשת 'בני יוסף' (מעיין החינוך התורני) של ש"ס. בעוד ששתי הרשתות מתוקצבות באופן דומה ואמורות להציג תוכנית לימודים דומה, התוצאות בשטח שונות לחלוטין. בוגרי רשת 'בני יוסף' מציגים שיעורי תעסוקה יפים אך שכרם נמוך ודומה לבוגרי מוסדות הפטור, בעוד שאצל בוגרי 'החינוך העצמאי' נרשמו אחוזי תעסוקה גבוהים לצד שכר גבוה משמעותית.

"ההבדל הזה מוכיח שזה חד משמעית לא רק סיפור של ליבה במובן הפורמלי שלה", מדגישה מילצקי. "זה קשור לפדגוגיה, למעטפת, להשקעה במורים ולכל המערכת שמסביב".

"החינוך החרדי הוא ההצלחה הכי גדולה שיש בהיבט של חינוך לזהות, לערכים ולאורחות חיים. רואים את הכבוד ואת ההתנהגות של הבוגרים שלו. זה משהו שהחינוך הכללי היום לא מצליח להביא, לצערם".

"ההורים רוצים כלים לחיים"

במהלך הריאיון עלתה השאלה המורכבת: כאשר הורה חרדי שולח את בנו לחיידר, הוא מחפש קודם כל את ה"יידישקייט", את האווירה הרוחנית ואת שמירת החומות. האם יש בכלל מקום לשינוי?

מילצקי משוכנעת שכן, ומזהה דרישה שמגיעה דווקא מהשטח: "החינוך הוא אירוע גדול בהרבה מתעסוקה, והורה מחפש את הצביון. אבל בסופו של דבר, ההורים רוצים שהילדים שלהם יקבלו כלים לחיים. הנתונים מראים שרוב הגברים החרדים יוצאים בשלב כזה או אחר לעבוד. אז למה שהילד לא יקבל את הכלים כשהוא צעיר ויש לו זמן ללמוד?".

לדבריה, הציבור החרדי כבר הוכיח בעבר יצירתיות וגמישות: "הציבור שלנו יודע להיות פרגמטי. מצאנו פתרונות לאינטרנט, מצאנו פתרונות לתעסוקת נשים, וגם בחינוך הילדים אפשר למצוא פתרונות מבלי לפגוע ברוחניות. אפשר להישאר 'בן תורה' בכל רמ"ח איבריו, ועדיין להרוויח שכר מכובד".

המסר לשר החינוך: "תן למנהלים את החופש"

כשנשאלה מה הייתה אומרת לשר החינוך לו הייתה יושבת בלשכתו, השיבה מנכ"לית המכון בנחרצות: "הייתי אומרת לו - תזרוק את כל המבחנים והתוכניות הנוכחיות שאתה כופה מלמעלה. שב עם המנהלים החרדים, תבנו יחד תוכניות מתאימות ששומרות על האיזון בין קודש לחול, ותן להם את החופש לפעול. הם יודעים לעשות את העבודה הכי טוב שיש, רק צריך לוודא שבסוף הדרך הילדים מקבלים את הכלים".

בסיום הריאיון צוינו נתונים מסקרים קודמים, לפיהם רוב מוחלט של ההורים בציבור החרדי מעוניינים בשילוב לימודי מתמטיקה, מדעים ואוריינות טכנולוגית ברמה גבוהה יותר בתלמודי התורה, כל עוד הדבר נעשה תחת פיקוח רוחני מלא ובתוך האוטונומיה המקודשת של החינוך החרדי.

צפו בריאיון המלא בראשית הכתבה