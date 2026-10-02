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בעומק הפרשה

הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורה • צפו

מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד לחג • צפו (יהדות)

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הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורה
הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורה
שמחת תורההרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה

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