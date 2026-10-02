בעומק הפרשה הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורה • צפו מדי שבוע ב'כיכר השבת' הרב יצחק ידידיה שינפלד, רב קהילת אהל שלמה ושרה - ב"ב, עם וורט נפלא ומיוחד לחג • צפו (יהדות) כהכיכר השבת | 14:18 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News הרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורההרב יצחק ידידיה שינפלד בוורט מיוחד לשמחת תורה10100:00/1:45 שמחת תורההרב יצחק ידידיה שינפלדבעומק הפרשה 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|14:14התחזית: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי | בשמחת תורה: תחול עליה בטמפרטורותכיכר השבת|08:38בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנןקובי אטינגר|01.10.26אולי גם יעניין אותך:שישו ושמחו בשמחת תורה: האם מותר לשבת בזמן ההקפות? • צפוהרב יעקב סיני|01.10.26היום עוד יהיה גשם מקומי קל, ומה צפוי בשמחת תורה? | התחזית המלאהכיכר השבת|01.10.26"יש רק שני ימים כאלה בשנה": מחר אסור לפספס ברכת כהנים והסגולה לפרנסה באושפיזא דאהרן • צפויוסי עבדו|29.09.26
0 תגובות