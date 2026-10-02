מעשה רקם שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו מדוע מסיימת התורה בשבירת הלוחות: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת לשמחת תורה • צפו (יהדות) כהכיכר השבת | 14:14 מקור מועדף בגוגלסמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו ב-עקבו אחרינו ב -Google News שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו - צילום: רן אליהושמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו| צילום: צילום: רן אליהו10100:00/5:29 הרב הראשיהרב קלמן ברשמחת תורהמעשה רקם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לשמחת תורה • צפוכיכר השבת|14:13התחזית: מעונן חלקית, צפוי גשם מקומי | בשמחת תורה: תחול עליה בטמפרטורותכיכר השבת|08:38בניגוד לשמועות: אירועי שמחת תורה במתחם הנובה יתקיימו כמתוכנןקובי אטינגר|01.10.26אולי גם יעניין אותך:השגריר האקבי בביקור חג אצל הראש"ל הגר"ד יוסףכיכר השבת|01.10.26שישו ושמחו בשמחת תורה: האם מותר לשבת בזמן ההקפות? • צפוהרב יעקב סיני|01.10.26היום עוד יהיה גשם מקומי קל, ומה צפוי בשמחת תורה? | התחזית המלאהכיכר השבת|01.10.26
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