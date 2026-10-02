מעשה רקם שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו מדוע מסיימת התורה בשבירת הלוחות: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת לשמחת תורה • צפו (יהדות)