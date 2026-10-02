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מעשה רקם

שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו

מדוע מסיימת התורה בשבירת הלוחות: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת לשמחת תורה • צפו (יהדות)

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שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו
שמחת תורה עם הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו| צילום: צילום: רן אליהו
הרב הראשיהרב קלמן ברשמחת תורהמעשה רקם

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