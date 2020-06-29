בימים האחרונים עלו רבני ויועצי ארגון 'בוני עולם' למעונם של רבני ב"ב הרחי"א לנדאו, הרש"צ רוזנבלט, חברי וועדת ההלכה של הארגון ור"מ בן שמעון, הר"נ בן שמעון והר"ע פריד ושטחו בפניהם שאלות קשות וכואבות בענייני המלחמה הנוגעות לזוגות רבים (חרדים, הלכה).
האירוע התקיים בביתו של הנגיד ר' מוטי זוננפלד פטרון פרויקט 'לב דניאלי' המופעל ע"י בוני עולם בכל בתי החולים והמעבדות • את נר החנוכה הדליק פרופ' דניאל זיידמן שבנו הק' יונתן זיידמן הי"ד נרצח בטבח הנורא בשמחת תורה והאירוע הוקדש לזכרו (חרדים).
פניות מרגשות במיוחד מתקבלות במוקד מצד זוגות המתגוררים באזורי הלחימה ונתקלים בקשיים רבים עוד יותר • בהתיעצות עם גדו"י פתחו בוני עולם מוקד הטלפוני מתוגבר עם 23 יועצים רפואיים ואנשי מקצוע במשמרות סביב השעון על מנת לייעץ, לתמוך ולכוון את הזוגות (בארץ)
מעמד מיוחד התקיים במעונו של ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין שכתב את האות האחרונה בספר התורה • ראשי הארגון התקבלו בבתיהם של גדו"י אשר נטלו חלק בכתיבת האותיות • ספר התורה הוכנס ברוב עם הדרת מלך לבית מדרשו של נשיא הארגון הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי שליט״א, בהשתתפות רבנים, חברי כנסת, ראשי ערים ואישי ציבור שהגיעו לכבודה של תורה (חרדים)
ראש הממשלה לשעבר מר בנימין נתניהו והרב גפני שהיו אורחיו של מנכ"ל 'בוני עולם' הרב אליקים לבנון, סיירו במעבדת בית החולים 'מדיקל סנטר' ושמעו סקירה מקיפה על הפעילות המבורכת הנעשית בין כתלי המעבדה כדי להגשים את חלומם של זוגות רבים לזכות בפרי בטן • בדבריו אמר רה"מ לשעבר מר בנימין נתניהו: "ארגון בוני עולם הוא מופת מוסרי והוא גם הדאגה האמיתית לעתיד. אני מודה לכם על הזמן שאתם משקיעים בדבר החשוב הזה" • ח"כ הרב גפני שיבח את הפעילות המבורכת של 'בוני עולם', שעושים הכל על מנת לסייע לזוגות חשוכי ילדים להתברך בפרי בטן (רפואה)
פרופ' יצחק קרייס מנכ"ל שיבא קיבל מגן הוקרה ממנכ"ל בוני עולם הרב אליקים לבנון • את המעמד כיבדו בהשתתפותם: אישי ציבור מנהלי בתי חולים, גדולי הרופאים וחלוצי הפריון בישראל ומנהלי המחלקות ומעבדות הivf שהעלו על נס את פעילות ארגון 'בוני עולם' ומייסדו הרב שלמה בוכנר (רפואה והלכה)
פותחים את הלב, פועלים ניסים ומכניסים את האור לבתי אלפי הזוגות באמצעות 'בוני עולם' • היעד הוא לסייע לזוגות להגשים חלום ולברוא עולמות • יו"ר ומייסד ארגון בוני עולם הרב שלמה בוכנר: "החזון שלנו הוא לאפשר לכל זוג וזוג לקבל את מה שאצל אחרים מתקבל בצורה מובנת מאליה, והיא המשך הדורות. כל זוג הוא עולם שלם של מאמץ המורכב מאינספור אכזבות בדרך, אבל בס"ד אנו זוכים לראות את פירות ההצלחה" (חרדים)