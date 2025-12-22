נר של תקווה: אירוע ההוקרה של בוני עולם לבכירי הרפואה בישראל

ביום רביעי, נר שלישי של חנוכה, קיים ארגון בוני עולם את אירוע ההוקרה וההערכה השנתי לבכירי מערכת הרפואה בישראל. האירוע הייחודי נערך זו השנה השמינית ברציפות, המוקדש לאנשי מקצוע המלווים אלפי זוגות ומשפחות במסע הרגיש והמורכב של ציפיה לזרע של קיימא. האירוע נערך בביתו של הנגיד מוטי זוננפלד ברעננה, מייסד לב דניאלי, הקרויה על שם בתו דניאלי ע"ה, שנהרגה בתאונת דרכים, בית שהפך זה שנים למוקד של חסד, נתינה ואור.

באירוע השתתפו שורה ארוכה של אישי ציבור ורפואה מהשורה הראשונה: הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו, נציב שירות המדינה פרופ' דניאל הרשקוביץ, הרב אלימלך פירר יו''ר עזרה למרפא, ח"כ הרב יעקב אשר, שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו, מנכ"ל ביה"ח קפלן טריף בדר, מנכ"ל ביה"ח לניאדו נדב חן, מנכ"ל ביה"ח אלישע זיו ביטון, מנכ"ל קופת חולים מאוחדת עוזי ביתן, ד"ר גליה אורון יו"ר איל"ה, מנהלי קשרי קהילה בקופות החולים,ד''ר אנג'לה עירוני מנהלת אסותא ראשל''צ, הרב זעליג אורלנסקי, מיכי אלפר,גב' אילת שקד, פרופ' ארנון אפק פינק אשר כובד בהדלקת החנוכיה, עוד השתתפו פרופסורים בעלי שם, ובכירי מערכת הבריאות.

בטקס המרכזי, נשא הגר"ד לאו דברים מרגשים ושיתף: “זכיתי השנה להיות סנדק לילד שהוריו נישאו לפני תשע שנים. קישרתי את הזוג עם בוני עולם, ושנה לאחר מכן זכיתי להיות הסנדק. כשאנו אומרים ‘אנא ה' מלטה נפשי’ - אלו אנשי בוני עולם וצוותי הרפואה, שעוסקים בהצלת נפשות ממש”.

הרב מוטי זוננפלד שפתח את ביתו לאירוח האירוע המיוחד הדגיש בדבריו את השותפות העמוקה עם בוני עולם, גוף שמעניק לזוגות לא רק פתרונות רפואיים, אלא גם חיבוק אנושי וליווי מתמשך. "העוצמה של בוני עולם", אמר, "היא במעטפת השלמה שמאפשרת לזוגות לעבור את הדרך המורכבת הזו בידיעה שהם לא לבד."

ח"כ הרב יעקב אשר הדגיש את פועלו הייחודי של הארגון: “היוונים ניסו לגעת בקודש הקודשים, לפרוץ את המקום הסגור ביותר. אני מכיר את קודש הקודשים של בוני עולם - מה שנעשה בצנעה ראוי שיתפרסם, כדי שכל מי שעובר את המסע המייסר הזה ידע שיש לו כתובת של תקווה ומזור”.

עוד נשאו דברים בטקס נציב שירות המדינה פרופ' הרב דניאל הרשקוביץ ששיתף את הנוכחים מנקודת מבטו על הממשק בין עולם הרפואה לליווי והמעטפת של הארגון.

גם שר הבריאות לשעבר אוריאל בוסו הדגיש כי ארגון כמו בוני עולם הוא נכס לעולם הרפואה בישראל. לאחריו עלתה לשאת דברים יו"ר אי"לה ד"ר גליה אורון שהדגישה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הארגון לבין הרפואה המקצועית.

הרב אליקים לבנון, מנכ"ל בוני עולם, סיכם ואמר: "מערכת הרפואה בישראל הינה מודל בעולם המערבי. רק רופאים שפועלים מתוך תחושת שליחות יכולים להביא מזור אמיתי. בזכותכם איננו מוותרים על אף זוג. לא מדובר באור קטן אלא באור גדול שמאיר בתים רבים בישראל”.

אירוע ההוקרה היווה ביטוי מוחשי לשותפות הנדירה שבין שליחות רפואית, אמונה ותקווה: נר חנוכה שמאיר רחוק.