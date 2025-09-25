בימים אלה ממש, כשבוע לפני יום הדין, יוצא ארגון בוני עולם עם קמפיין מרגש שנושא את השם "שברים. שברים. שברים". קמפיין התרומה מקפל בתוכו את משאלת הלב: שכל זוג המצפה לילדים יזכה השנה שהשברים יהפכו לתרועה גדולה. שכל בית יהודי יתמלא בקול בכי זך של תינוק וקולות צחוק של ילדים יהודים טהורים.

ארגון בוני עולם מלווה מאות זוגות יקרים לאורך כל מעגל השנה, בכל שלב ובכל תקופה. הארגון מעניק תמיכה רגשית חמה, סיוע כלכלי וייעוץ רפואי מקצועי מהשורה הראשונה, מתוך תחושת שליחות עמוקה ואחריות לכל זוג. בוני עולם ניצב לצידם בכל צעד בדרך, ומעניק להם כוח, תקווה וכלים מעשיים - עד שיזכו, בעזרת ה', לבית מלא בשמחת ילדים.

בואו תהיו שותפים גם אתם- שהשנה השברים יהפכו לתרועה. לחצו כאן>>>

אל המגבית השנתית של בוני עולם, מצטרפים בקריאה כל גדולי הדור מכלל המגזרים והחוגים ומבקשים לפתוח את הלב בתרומה, כדי שליבם של אלפי זוגגות המצפים לא ישבר שוב ושוב. בהמהלך השבוע החולף עלו ראשי הארגון על מעונם של גדולי ישראל להתברך ולברך בשנה טובה את התורמים למצווה חשובה זו.

מנכ"ל בוני עולם הרב אליקים לבנון וצוות היועצים מהמחלקה הרפואית בארגון זכו להיכנס אל ביתו של הגרמ''ה הירש ושטחו את הפעילות הענפה של בוני עולם למען זוגות שלא זכו לילדים ואת ההוצאות הגדולת הנלוות לטיפולים. ראש הישיבה נענה בעת שנשאל על טיפול רפואי שעלותו גבוהה: "כשמדובר בעזרה לזוג המצפה לזרע של קיימא, אין מחיר לילד".

עוד הצטרפו לקריאה הנרגשת זקן מועצת חכמי התורה הגר"מ מאיה יחד עם הגר"א יוסף שליט"א. בביקור במעונם שיתפו את נציגי הארגון כי :"מרן עובדיה יוסף זצ"ל שהיה ממייסדי הארגון, שאף להקמת בית חם עבור הזוגות המצפים לזש"ק" וברכו בחום את התורמים: "ודאי שהתורמים והשותפים למצוה זו, תהיה להם כתיבה וחתימה טובה".

גם מרנן ורבנן חברי וועדת ההלכה של בוני עולם התגייסו למען הקמפיין החשוב. במהלך השבוע האחרון עלו ראשי ארגון בוני עולם אל מעונם של גדולי הדור ביניהם הגרמ''צ ברגמן, הגר"ש שטיינמן, הגרמ"ש אדלשטיין, הגרמ"ש קליין, הגרש"א שטרן, הגר"ע פריד ,וכקש"ת מרנן האדמו"רים , ויז'ניץ, סאדיגורה ווצאנז שליט״א. אשר ברכו בחום את התורמים לבוני עולם בברכת גמר חתימה טובה, בניי חיי מזוניי ורווחי.

אל קריאתם של גדולי ישראל נענים המוני עמך בית ישראל שפותחים את ליבם במשך כל ימי השנה, ובתקופה זו בפרט. ונעשים שותפים של ממש בפעילות העצומה של בוני עולם. הארגון שלקח על עצמו את המשימה שכל זוג יזכה לזרע של קיימא עושה זאת במסירות ע"י תמיכה רגשית, רפואית וכלכלית.

