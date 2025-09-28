"מי שחונן דל מלווה ד'", פתח הגר"י זילברשטיין את דבריו, אך מיד העניק להם פירוש מצמרר ועוצמתי. "הוא המלווה", הסביר הגאון כשהוא מצביע על התורם, "והקדוש ברוך הוא הופך להיות העבד שלו". הדברים החדים והברורים הותירו את השומעים המומים. לא פחות ולא יותר, אדם התורם מכספו למען זוגות הכמהים לילד, הופך את ריבון העולמים כביכול ל"עבד" שלו, המחויב להשיב לו טובה תחת טובתו.

הגר"י זילברשטיין, המלווה את 'בוני עולם' מיום היווסדו ומתווה את דרכו ההלכתית המורכבת, ביקש להבהיר את גודל המצווה. "תגידו להם, מי שתורם ועוזר, יידע שזה פיקוח נפש! אם אין ילדים.

הצטרפו עכשיו לזכות הגדולה ועזרו לעוד זוג המצפה לילדים >>

זה פיקוח נפש! איזו מצווה יותר גדולה מזו יש בתורה?". בדבריו אלו, שם מרן את האצבע על הנקודה הכואבת והחשובה מכל לא מדובר בעוד מעשה חסד, אלא בהצלת נפשות של ממש.

הדברים נאמרו לנציגי הארגון, הפועלים במסירות נפש סביב השעון כדי להביא מזור לאלפי זוגות שחייהם הפכו למסע של כאב, ציפייה ואכזבה. בתוך ים הדמעות והתפילות, 'בוני עולם' הוא קרן האור, המגדלור המעניק להם תקווה, סיוע כלכלי, ליווי רפואי והלכתי מהמעלה הראשונה, והכל מתוך דיסקרטיות ורגישות אין קץ.

"אתם עושים דבר מאוד מאוד גדול", חתם מרן את דבריו החמים, כשהוא מחזק את ידי העושים במלאכת הקודש. ברכתו הנדירה אינה רק עידוד, אלא גילוי דעת הלכתי ורוחני על מעמדם הרם של התורמים-שותפים עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, ומכניסים שמחה לבתים שבורים.

