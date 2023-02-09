מצלמות האבטחה בבית עסק בקרית גת תיעדו את הרגעים שבהם חוסר תשומת לב של רגע מצד המוכר 0 הפך לגניבה בשווי עשרות אלפי שקלים | מי הגיע למקום, כיצד ניצל את המתרחש מאחורי הדלפק, וכיצד הצליחו החוקרים לסגור עליו מעגל תוך ימים ספורים? הסיפור המלא והתיעוד (בארץ)
בתוך שעות תיכנס לתוקף הפסקת אש בין ישראל לארגון הטרור חמאס, זאת לאחר שגורמים בכירים במצרים ניהלו משא-ומתן בימים האחרונים. למרות זאת, הדרום ממשיך לספוג אש ובשעה האחרונה נורו 4 רקטות לעבר יישובי הדרום (אקטואליה, חדשות)
אמש בשעות הערב נורו שלוש מטחים של פצצות מרגמה לעבר הרי הדרום, בסך הכל נורו שבע פצצות מרגמה. הירי וההסלמה בגבול הדרומי נמשכים לאחר שבשעות הבוקר נפצע קצין צה"ל במצב קשה מפיצוץ מטען באיזור הגבול. נתניהו הגיב: "ישראל תגיב תגובה קשה" (צבא ובטחון)
מה עושים כשמופעל "צבע אדום" במהלך נסיעה? אם אין ממ"ד בסביבה, איך מתגוננים מפני ירי הטילים? ב'איחוד הצלה' פועלים למתן סיוע רפואי מציל חיים וראשוני בכלל הגזרות השונות ע"י מאות המתנדבים הפרוסים ברחבי הדרום והנגב. עד כה שוגרו מעל 150 רקטות לגזרת ישראל מהיממה האחרונה
ירושלים נושאת תפילה: במהלך השבת נערכו תפילות המוניות בכותל המערבי ובבית-הכנסת המרכזי, בשל המצב בדרום הארץ. תפילות נערכו גם בקבר "שמעון הצדיק" בירושלים, כאשר מאות הגיעו לתפילה בשעת בוקר מוקדמת, ולאחר התפילה הציבור עמד על רגליו לקריאת תהילים. דיווח (חדשות)
שבת של ירי בדרום הארץ: במהלך השבת, נורו כ-30 רקטות לעבר ערי ישראל - חלקן יורטו על-ידי מערכת כיפת ברזל שהוצבה בדרום. ארבעה בני אדם נפצעו וכ-10 בני אדם הוגדרו כנפגעי חרדה. חמאס הכריז על תום הפסקת האש עם ישראל. צה"ל תקף בעזה, זוהו פגיעות מדויקות (אקטואליה)
קמפוס חרדי ראשון לתושבי הדרום ייפתח בשטח המכללה האקדמית אשקלון. הקמפוס החרדי החדש יחל לפעול כבר בשנה"ל הקרובה. הצפי הוא לכ-100 חרדים שילמדו בשטחו לימודים לתארים האקדמיים הקיימים במכללה. הקמפוס החדש יעניק לאוכלוסייה החרדית תארים אקדמיים ברמה גבוהה בחוגים לעבודה סוציאלית, כלכלה וניהול ומדעי המחשב
מצבו של דניאל ויפליך, שנפצע בשבוע שעבר באורח אנוש מפגיעת פצצת מרגמה שנורתה מרצועת עזה, הולך ומידרדר ● "אנו מתפללים ובכוח האמונה ממשיכים. אנחנו מבקשים מכולם להתפלל, זה מה שנותר לעשות", אומר היום אביו, איציק זיסליך ● גם גולשי "כיכר השבת" מצטרפים לתפילות
כוחות צה"ל תקפו היום חוליית מחבלים ברצועה, כתגובה לירי הרקטות לעבר ישראל במהלך סוף השבוע. מקורות בעזה דיווחו כי ההרוגים נמנים על הזרוע הצבאית של הג´יהאד האיסלמי, פלוגות אל-קודס. ובינתיים בישראל: ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית, השייח´ ראאד סלאח, מאיים (צבא)