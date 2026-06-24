תיעוד מרתיח: מחכה שהמוכר יסתובב, שולף מבפנים ובורח | צפו

חוקרי תחנת המשטרה בקריית גת השלימו בימים האחרונים פענוח ממוקד של אירוע גניבה חמור באזור, אשר הסתיים בהגשת כתב אישום נגד תושב אשדוד בשנות ה-50 לחייו. תיעוד מרגעי הבזיזה המחוצפים - בראש הכתבה.

על פי כתב האישום, החשוד הצליח לבצע גניבת תכשיטים מתוחכמת בשווי של עשרות אלפי שקלים מתוך בית עסק פעיל באזור התעשייה של קריית גת, תוך שהוא מנצל שניות בודדות של חוסר ערנות מצד העובדים במקום.

האירוע התרחש בשלהי חודש מאי, אז הגיע הנאשם אל החנות כשהוא מתחזה לכאורה ללקוח תמים. מתיעוד מצלמות האבטחה של בית העסק עולה כי באותה העת שהו בחנות עובד שישב מאחורי הדלפק ולקוחה נוספת. המוכר, שעמד בסמוך למדפי התכשיטים העמוסים שבקיר האחורי, עסק בהצגת סחורה וסידורה, כשהוא מפנה את גבו לקהל למשך זמן קצר.

בתיעוד נראה החשוד כשהוא עומד בסמוך לעמדת המכירה, מביט לצדדים, וברגע אחד של הסחת דעת מושיט את ידו בזריזות מעבר לזכוכית המפרידה, נוטל מגש עמוס בתכשיטים יקרי ערך שהיה בהישג יד, ומסתלק מהמקום במהירות רבה לפני שאיש מהנוכחים הספיק להבחין בנעשה.

מיד עם קבלת הדיווח על הגניבה, פתחו שוטרי תחנת קריית גת בחקירה אינטנסיבית ומהירה. החוקרים אספו את הממצאים מהזירה, גבו עדויות מקיפות מהעובדים, וניתחו את נתיב בריחתו של החשוד באמצעות מגוון פעולות חקירה מתקדמות ואמצעים טכנולוגיים. המאמצים נשאו פרי במהירות, והובילו לחשיפת זהותו של החשוד ולמעצרו, לצד גיבוש תשתית ראייתית איתנה נגדו.

עם סיומה של החקירה, הגישה שלוחת התביעות הפליליות של מרחב לכיש את כתב האישום לבית משפט השלום באשקלון. התביעה מייחסת לנאשם עבירות חמורות של גניבה וכן הסתייעות ברכב לעבור עבירה, לאחר שהתברר כי השתמש בכלי רכב כדי להגיע לזירה ולהימלט ממנה במהירות עם השלל.

מפקד תחנת קריית גת, סנ"צ שי אללי, התייחס להצלחת החקירה וציין כי השוטרים פעלו בנחישות ובמקצועיות מרגע קבלת הדיווח, תוך הפעלת כלל האמצעים העומדים לרשותם עד לאיתור החשוד וגיבוש התשתית הראייתית שהובילה להגשת כתב האישום. עוד הוסיף מפקד התחנה כי המשטרה תמשיך לפעול ללא פשרות נגד עברייני רכוש הפוגעים בביטחון הציבור, במטרה למצות עמם את הדין ולשמור על רכושם של תושבי ובעלי העסקים באזור.