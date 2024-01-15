אחרי הפגישה המתוקשרת של נשיא ארצות הברית ביידן וראש הממשלה נתניהו בניו יורק, התראיין יורש העצר הסעודי ל'פוקס', ואמר בין היתר, כי הוא מצפה מישראל לדאוג לעם הפלסטיני וכן אמר: "אם יושג ההסכם נעבוד עם כל מי שינהיג את ישראל" | הריאיון (חדשות, בעולם)
הנשיא לשעבר, ביל קלינטון, נשא נאום המחזק את המדיניות הישראלית במהלך קמפיין הבחירות של רעייתו הילארי קלינטון בניו ג'רזי, ויוצא נגד החמאס: "הם מאד חכמים, חמאס מעמיד את ישראל במצב שאו תגן על עצמה או שתהרוג חפים מפשע" (בעולם)
בוושינגטון פוסט אתמול, סקרה הכתבת רות אנגלש את ביקור נשיא המדינה, רובי ריבלין, בנצרת ביום רביעי. התבטאויותיו כלפי הציבור הערבי בישראל, וגישתו למשא ומתן עם הפלסטינים, כונו כקול ההגיון הכמעט בודד שנשמע בימים האחרונים, אך האם הוא יכול לאחד את המדינה? (חדשות)
שר הכלכלה נפתלי בנט התייחס בראיון שהעניק בסוף השבוע למחלוקות בינו לבין בנימין נתניהו: "לא רבנו בניגוד למה שחושבים, אך זה לא סוד שבשנים האחרונות לא היינו בקשר". את רעיון שתי המדינות שעתיד להביא לקץ הסכסוך הישראלי פלסטיני הגדיר בנט: "התאבדות לאומית" (פוליטי)