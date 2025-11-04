מייסד ויקיפדיה, ג׳ימי ויילס, פרסם אמש (שני) הודעה חריגה בעמוד השיחה של הערך "רצח עם בעזה", ובה הבהיר כי הערך "אינו עומד בסטנדרטים הגבוהים של ויקיפדיה ודורש תשומת לב מיידית"

לדבריו, מדובר בדוגמה בולטת לכך ש"נדרש שיפור משמעותי בנייטרליות" של חלק מהערכים הנוגעים לסכסוך הישראלי־פלסטיני.

ויילס הדגיש כי הוא מביע את עמדתו האישית בלבד, ולא מדבר בשם ויקיפדיה כגוף, אך ציין כי הוא מוביל צוות פנימי הבוחן את סוגיית הנייטרליות בערכים שנויים במחלוקת, ובהם גם הערך “ציונות”.

“זהו מקרה חריג במיוחד”, כתב ויילס, “אך יש עוד עבודה רבה לעשות. אינני חושב שמישהו מהעורכים פעל בזדון – אבל התוצאה הנוכחית מציגה את קול ויקיפדיה כאילו מדובר בעובדה שישראל מבצעת רצח עם, אף שמדובר בטענה שנויה מאוד במחלוקת”.

ביקורתו הופנתה במיוחד כלפי משפט הפתיחה של הערך, שנוסחו הנוכחי מציין כי “רצח העם בעזה הוא השמדה מכוונת ושיטתית של העם הפלסטיני שבוצעה בידי ישראל”.

ויילס הציע נוסח מתוקן:

“ממשלות, ארגונים לא־ממשלתיים וגופים משפטיים שונים תיארו או דחו את ההגדרה של פעולות ישראל בעזה כרצח עם”.

המייסד קרא לעורכים לבצע "שיפורים מיידיים ומשמעותיים" בערך, ולהקפיד על הצגת מקורות איכותיים “מכל הצדדים, ולא רק מצד אחד של המחלוקת”.

לדבריו, יש להימנע מהצגת מסקנות משפטיות או פוליטיות בקולה של ויקיפדיה, מבלי לציין במפורש את הגורמים שטענו או חלקו על כך.

“ויקיפדיה חייבת להישאר ניטרלית גם בנושאים הרגישים ביותר,” סיכם ויילס, “וזהו אחד מאותם מקרים שבהם הקהילה צריכה לעצור, לחשוב, ולשפר – ולא להיאחז בעמדות פוליטיות”.