בסביבה הנשלטת על ידי מנועי חיפוש ומידע מיידי, לוויקיפדיה מחזיקה בכוח רב. עבור מיליוני משתמשים, היא מהווה לעתים קרובות את מקור המידע הראשון ולעתים היחיד על אירועים היסטוריים ומצבים גלובליים. כל זה מקבל משנה תוקף כאשר כלל מערכות ה-AI מסתמכות על הידע שיש בויקפידה.

אך ההטיה כלפי ישראל אינה תופעה חדשה. בחודש יוני חתמו 43 ארגונים יהודיים על מכתב לקרן ויקימדיה, בו מחו על קביעתה כי הליגה נגד השמצה (ADL) אינה מקור אמין למידע על אנטישמיות והסכסוך. בנוסף, עורכי ויקיפדיה שינו את שם הערך "טענות לרצח עם במתקפה הישראלית על עזה 2023" ל"רצח העם בעזה" ("Gaza genocide"), שינוי שנראה כהאשמה פומבית כלפי ישראל בביצוע רצח עם במובלעת הפלסטינית. המגמות הללו זכו לאחרונה לתהודה דרמטית, כאשר העיתונאי החוקר אשלי רינדסברג חשף באתר Pirate Wires דוח מטלטל שמשרטט מבצע שקט ומתואם בקרב עורכי האנציקלופדיה, ששינה באופן משמעותי את תפיסת הסכסוך הישראלי-פלסטיני. רינדסברג טוען כי מטרת הקמפיין היא למעשה "לשנות את פניו של הסכסוך ואת ההצדקה לזכותה של ישראל להתקיים ולגיטימיותה, שהיא המטרה האמיתית".

הדוח חושף קואליציה של כ-40 עורכים שפעלו בתיאום והשלימו כ-850,000 עריכות בכמעט 10,000 ערכים הקשורים לסכסוך. השינויים נעו בין תיקונים מינוריים כמו הסרת הקשרים בין ההיסטוריה היהודית ל"ארץ ישראל" בערך "יהודים" לבין שינויים דרמטיים, כולל השמטת אזכורים לפשעים שבוצעו במהלך מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

הקבוצה אף "טיהרה" ערכים על דמויות היסטוריות שנויות במחלוקת, כולל דמויות עם קשרים לנאצים, כמו המופתי של ירושלים חאג' אמין אל-חוסייני. התוצאה ניכרת גם בחיפוש פשוט: הקלדת "ציונות" בתיבת החיפוש של ויקיפדיה מציגה באופן אוטומטי תוצאות כמו "ציונות כקולוניאליזם התיישבותי" ו"גזענות בישראל".

פעילות זו נתמכה על ידי קבוצת התמיכה הטכנולוגית "טק למען פלסטין" (Tech for Palestine), שהקימה ערוץ ייעודי לייעול העריכה, לגיוס מתנדבים והנחייתם בצורה אסטרטגית.

המסר המרכזי בערוץ היה ברור: ויקיפדיה היא משאב בעל השפעה רחבה, ותכניו מעצבים את תפיסת הציבור. מאחר שערכי ויקיפדיה נוטים לשלוט בתוצאות מנועי החיפוש, השינויים הללו מכתיבים בפועל כיצד מיליוני אנשים ברחבי העולם מבינים את הסכסוך.

רינדסברג מסכם כי המבצע משנה את המציאות עבור קהל עולמי שאינו מודע לכך, והפעולות הללו אינן משפיעות רק על דעת הקהל אלא מעצבות את הדרך שבה העולם רואה את הסכסוך ואת האזור כולו.