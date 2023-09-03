ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר בהרמת כוסית לרגל ראש השנה עם ראשי המטות של מפלגתו כי "הממשלה עסוקה בעצמה ודואגת רק לעצמה" | לדבריו, "זה הפעם הראשונה שבזמן מלחמה אין אמון במניעי הדרג המדיני, ולכן מה שנותר זה להחליף את ההנהגה - העם משווע לשינוי ודרך חדשה" (פוליטי)
חברי הקואליציה, השרים וחברי הכנסת, יתכנסו ביום רביעי הבא לטקס הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה| מי שזועם על תאריך הטקס - יומיים בלבד לפני יום הדין, הוא השר יצחק גולדקנופף שמאיים להחרים את הטקס | ומה יעשה עם הכשרות? (חרדים)
בני זוג חתמו לפני כ-3 שנים על הסכם לרכישת דירה בקריית חיים. מספר ימים לאחר מכן הודיע להם המוכר שחזר בו מהעסקה. הם תבעו אותו על הפרת חוזה אך נדחו מאחר ששאלת תשלום היטל השבחה, אחד הפרטים המהותיים לעסקה, נותרה פתוחה (משפט)
יו"ר ש"ס אריה דרעי כינס בצהריים את כל נציגי ש"ס ל'הרמת כוסית' לקראת חג השבועות אך עד מהרה הפך הטקס לחגיגת ניצחון על הישגי המשא ומתן הקואליציוני • דרעי שיגר עקיצה לבן דהן כשהבטיח שלא ינהגו בדתות כפי שנהגו כלפי ש"ס בשנים האחרונות ואיים כי כל מי שלא יפעל - יפוטר מידית מהתנועה (חרדים)