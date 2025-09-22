ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש היום (שני) יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר עם חברי פורום המטה הכללי של צה״ל, בקריה בתל אביב. ראש הממשלה וחברי פורום מטכ״ל דנו באתגרים השונים בשלל הזירות, והרימו יחד כוסית לרגל ראש השנה.

ראש הממשלה אמר בטקס: ״אנחנו בתוך מאבק שבו אנחנו גוברים על אויבינו ואנחנו צריכים להשמיד את הציר האיראני, וזה בכוחנו. זה מה שעומד לפנינו בשנה הקרובה שיכולה להיות שנה היסטורית עבור ביטחון ישראל".

נתניהו אמר: "אני רוצה להצדיע למאמץ הגדול שאתם עושים, להצלחות הגדולות שהבאתם, להקרבה הכבירה והגבורה הכבירה של הדור הזה, שרבים הספידו אותו, ובעצם ביטלו את המחויבות שלו וכושר הלחימה שלו. הוא התגלה כדור אדיר שהקריב הקרבות מכאיבות מאוד".

נתניהו הוסיף: "אני רוצה לחזור ולומר שאנחנו נחושים להשיג את כל מטרות המלחמה שלנו; לא רק בעזה, לא רק בהשלמת חיסול חמאס ושחרור חטופינו והבטחה שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל, אלא גם בזירות האחרות ולפתוח הזדמנויות לביטחון, לניצחון וגם לשלום.

וזה דורש בעיניי שתי תכונות יסודיות: ברגעי מבחן אחדות, ובכל הרגעים נחישות. אז שתהיה זו שנה של ביטחון, ניצחון ואחדות. שנה טובה".