הראשון לציון עם השר והמפכ"ל ( צילום: משה ערבה )

הרבנים הראשיים לישראל הראשון לציון הרב דוד יוסף והרה"ר הרב קלמן מאיר בר השתתפו היום (שני) במכללה לשוטרים בבית שמש בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה.

במעמד נכחו גם השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רנ"צ דני לוי, סמפכ"ל המשטרה ניצב אבשלום פלד, הרב הראשי למשטרת ישראל הרב רמי ברכיהו וכן קצינים בכירים נוספים. המעמד נועד לחזק את הקשר בין הרבנים הראשיים לבין מערכת הביטחון ולהעביר ברכות לשנה החדשה לעובדי ומפקדי המשטרה, לצד חיזוק ההווי הארגוני במכללה לשוטרים.

הרבנים הראשיים והשוטרים ( צילום: משה ערבה | הרבנות )

הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הרב דוד יוסף נשא דברים: "השליחות של השוטרים היא מלאכת קודש. אתם עומדים בחזית לשמירה על עם ישראל וארץ ישראל במסירות שאין לה אח ורע. יהי רצון שתזכו לשנה של שמירה ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם."

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר אמר: "בכל יום אתם מוסרים את הנפש למען שלום הציבור וביטחונו. אין זו רק עבודה אלא ייעוד. עם ישראל יכול לקיים את ימי החג והשבת, בזכות שאתם שמים לילות כימים. מוסרים נפש למען כלל הציבור ללא הבדל בין עדות דתות וכו' אתם מהווים דוגמא לעשייה למען הציבור"

השר לביטחון לאומי, ח"כ איתמר בן גביר בירך: "יש ביני לבין הרבנים הראשיים קשר טוב והדדי. אני מעריך אותם ואת פועלם, ואנו משתפים פעולה יחד למען כלל עם ישראל. שיתוף הפעולה בין הרבנות הראשית לישראל לבין גופי המשרד לביטחון לאומי הוא חשוב ומשמעותי, ונמשיך לחזקו. הרבנות הראשית היא מוסד מרכזי עבור מדינת ישראל, ונמשיך לפעול בשותפות עם הרבנים הראשיים לטובת העם והמדינה."

מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי: "אני מודה לרבנים הראשיים לישראל על נוכחותם המחבקת והמעצימה. דברי הברכה שלכם מחזקים את שוטרי ושוטרות ישראל, שמבצעים את מלאכתם במסירות אין קץ. אנו נכנסים לשנה החדשה בתחושת שליחות עמוקה, מתוך אמונה וערבות הדדית, ונמשיך לעמוד איתנים לשמור על ביטחון אזרחי ישראל."

הרב רמי ברכיהו, הרב הראשי למשטרת ישראל: "ברצוני להביע את הערכתי העמוקה למעלת כבוד הרבנים הראשיים לישראל על שיתוף הפעולה הפורה ועל התמיכה הברורה שהם מעניקים למשטרת ישראל ולרבנות המשטרתית.

תמיכתם המחזקת מהווה עוגן רוחני ומוסרי עבור שוטרי משטרת ישראל, לוחמי משמר הגבול וכלל משרתי כוחות הביטחון, העומדים יום-יום בחזית העשייה למען שלום הציבור וביטחון המדינה."