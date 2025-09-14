כיכר השבת
"נותר רק להחליף את ההנהגה"

בנט בהרמת כוסית: "הממשלה דואגת רק לעצמה, העם משווע לשינוי"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אמר בהרמת כוסית לרגל ראש השנה עם ראשי המטות של מפלגתו כי "הממשלה עסוקה בעצמה ודואגת רק לעצמה" | לדבריו, "זה הפעם הראשונה שבזמן מלחמה אין אמון במניעי הדרג המדיני, ולכן מה שנותר זה להחליף את ההנהגה - העם משווע לשינוי ודרך חדשה" (פוליטי)

נפתלי בנט (Photo: נפתלי בנט בטוויטר)

ראש הממשלה לשעבר קיים הערב (ראשון) הרמת כוסית לרגל ראש השנה עם ראשי המטות של מפלגת "בנט 2026", ותקף את הממשלה הנוכחית שלדבריו  "הממשלה עסוקה בעצמה ודואגת רק לעצמה".

בטקס אמר בנט: "אנחנו רואים צעירים שנלחמו על הגנה של המדינה היהודית היחידה שקיימת בעולם, ואז פותחים חדשות ורואים הנהגה איומה, הנהגה שעוסקת בעצמה ודואגת לעצמה. ממשלה שמבחינתה מי שלא בחר בה הוא לא ראוי הוא לא אזרח במדינה, אתה לא קיים".

לדבריו, "זוהי ממשלה שבזמן המלחמה הקשה והארוכה ביותר רק על דבר אחד היא מתאבדת, וזה חוק פטור מגיוס, כל החוק נועד להזרים מיליארדים בשביל פוליטיקה וזה הפעם הראשונה שבזמן מלחמה אין אמון במניעי הדרג המדיני".

לסיום אמר ראש הממשלה לשעבר השואף לחזור לביצה הפוליטית כי "מה שנותר זה להחליף את ההנהגה. העם משווע לשינוי ודרך חדשה".

2
העם לא משווע לשום שינוי העם טוב עם המצב אתה נעבעך רוצה שיונוי אתה בוגד אתה לא תהיה ראש ממשלה ואתה כבר לא תהיה בקואליציה בחיים שלך
משה
1
מום שבל אל תאמר לחברך...כמה הוא דואג רק לעצמו
הבנדיט...הוזה

