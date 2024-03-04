השגרירה והמושלת לשעבר ניקי היילי רשמה אמש ניצחון בוושינגטון הבירה וגרפה את כל הצירים של מחוז קולומביה | מדובר בניצחון הראשון של המתמודדת מול טראמפ שצפוי לקחת עוד מספר מדינות מתוך ה-15 שיתמודדו מחר, "יום שלישי הגדול" (בעולם)
לאחר הערכות ראשוניות על כמאה אלף איש שיגיעו לאירוע, בפועל התכנסו אמש יותר מ-290,000 בני אדם בטיילת הלאומית המפורסמת בוושינגטון הבירה וקראו לתמוך בישראל | מאות אלפים צפו בעצרת בשידור חי דרך פלטפורמות שונות | הכינוס היהודי הגדול בהיסטוריה (בעולם)
עשרות אלפי בני אדם תומכי ישראל יהודים ושאינם צפויים להשתתף היום בעצרת ענק בוושינגטון הבירה בסימן תמיכה בישראל | יהודים רבים שכבר הגיעו למקום לקראת פתיחת השערים בשעה 10:00 השתתפו בתפילת שחרית מרגשת ברקע הבית הלבן (בעולם)