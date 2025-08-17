שיירת הנשיא טראמפ חלפה בשבוע שעבר ברחובות וושינגטון בדרכה למגרש הגולף. מבעד לחלון המכונית ראה טראמפ שורת אוהלים של חסרי בית על מדשאה עירונית. המראה הספיק לו כדי לעצור, לצלם, ולפרסם ברשת החברתית שלו תמונות מהזירה בצירוף הוראה: "ההומלסים חייבים להתפנות, מיידית".

בתצלומים הופיע גם ביל תיאודי, בן 66 ממיזורי, שישב על כיסא קמפינג לצדו של אוהלו. רק כשעיתונאי BBC הראה לו את הפוסט, הבין לראשונה שהנשיא עצמו צילם אותו. "זה אני", אמר נדהם. "זה פשוט לא ייאמן שהוא מצלם אותי ככה ומשתמש בי באופן שלילי ככלי פוליטי".

ימים ספורים אחר כך הכריז טראמפ מהבית הלבן על מבצע כולל: פינוי כל המאהלים מהפארקים בעיר. "יש כאן שכונת מצוקה", הצהיר, "ואנחנו מנקים אותם מהעיר שלנו". מיד לאחר מכן הגיעו פקחי העירייה לשטח והתריעו בפני הדיירים שעליהם לארוז. תיאודי סיפר: "אמרו לנו לאסוף הכול או שהבולדוזר יעשה את זה. הם לא באו לשיחה, אלא רק דחפו אותנו לעזוב". ואכן, למקום הוזעק דחפור שהחריב את האוהלים והציוד שהושאר מאחור.

תיאודי חי שם כבר שנים. לדבריו, הוא עבד בעבר בענף הבנייה, אך מאז 2018 הצליח למצוא רק עבודות מזדמנות. "אני מבין שהנשיא לא רוצה לראות לכלוך", אמר. "בגלל זה אנחנו שומרים על המקום נקי. לא מתכוונים לפגוע לא בו ולא באף אחד אחר". הוא מתנגד לפתרון שמציע הבית הלבן - מקלטים וחובת טיפול למי שמסרב. "אי אפשר לאיים על אנשים במעצר או לכפות עליהם להיכנס למקלטים", טען. "אלה מקומות גרועים, אני לא מוכן ללכת לשם".

לאחר הפינוי מצא את עצמו ישן שלושה לילות במלון בווירג'יניה, לאחר שאדם פרטי מימן זאת עבורו. "בלי זה, לא יודע מה הייתי עושה", הודה. "החדר מלא בציוד שלי, אבל זה תענוג לישון במיטה, להתקלח ולהשתמש בשירותים פרטיים. זה מרגיש נפלא". כשהשהות במלון תסתיים, הוא מתכוון לנסות להקים מחדש את אוהלו במקום אחר בעיר: "אני רק רוצה למצוא פינה בטוחה. אין לי מושג איפה, אבל הייתי רוצה להישאר בוושינגטון".

באתר פגש הכתב גם את ג'ורג' מורגן, בן 65 מהעיר. מורגן נאלץ לעזוב את דירתו לאחר שלא הצליח לעמוד בשכר הדירה, ועבר לאוהל רק לפני חודשיים. כשפונו המאהלים, מצא גם הוא חדר במלון בעזרת תרומה. "אנחנו כאן בלובי, מקווים לקבל עוד לילה", סיפר. "נאלצתי לשלם 15 דולר בעבור הכלב שלי – זה היה הכסף האחרון שנשאר לי". בהמשך הצליח להאריך את שהותו עוד כמה ימים, אך אמר שאינו יודע מה יקרה אחר כך: "אין לי כסף, אני פשוט מחכה לראות מה אלוקים יסדר לי הפעם".