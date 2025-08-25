אחרי הביקורת: חיילי המשמר הלאומי בוושינגטון יחלו לשאת נשק 

חיילי המשמר הלאומי המוצבים במדינת וושינגטון מזה מספר ימים בהוראת הנשיא טראמפ, יחלו לשאת נשק אישי, כך הודיעו אמש (ראשון) גורמים רשמיים.

לפי הגורמים ששוחחו עם 'רויטרס', החיילים יחזיקו בנשק אישי מסוג אקדח M17 או רובה סער מדגם M4.

לפי הערכות, ההחלטה לחמש את החיילים המוצבים באזורים אזרחיים, מגיעה בין היתר בעקבות ביקורת ציבורית על מידת האפקטיביות של החיילים בהרתעת פשיעה בזמן שהם אינם חמושים.

בהצהרה רשמית מטעם הצבא האמריקני נמסר כי החיילים יעשו שימוש בכוח רק "כמוצא אחרון ורק בתגובה לאיום מיידי של מוות או פגיעה גופנית חמורה".

במקביל, טראמפ נערך לשלוח כוחות משמר לאומי גם לעיר שיקגו, שם עלתה הפשיעה בצורה ניכרת. מנהיג המיעוט בבית הנבחרים האקים ג'פריס אמר כי אין לנשיא סמכות לפי החוקה האמריקנית לשלוח חיילים לעיר, והסוגייה צפויה להגיע לפתחו של בית המשפט -ומשם לעליון.

בעוד הדמוקרטים מתנגדים למיליטריזציה של המרחב האזרחי, בפנטגון החלו כבר בהיערכות לקראת פריסת הכוחות בעיר שיקגו, כך לפי דיווחים מפי מקורות יודעי דבר.

"אין שום בסיס, שום סמכות לכך שדונלד טראמפ ינסה באופן פוטנציאלי להציב כוחות פדרליים בעיר שיקגו", קבל הדמוקרטי ג'פריס לתוכנית "מצב האומה" של רשת CNN ביום ראשון.

עד כה הביע נשיא ארה"ב סיפוק משליחת הכוחות הפדרליים - חיילים ואנשי אכיפת החוק לוושינגטון הבירה, וטען כי בזכות מעשיו "אין פשיעה בבירה". לעומת זאת, מעדויות שפורסמו אמש עולה כי החיילים מסתובבים בעיקר באזורים מתוירים ואינם מבצעים פעילות שיטור.

"הם אוכלים גלידה ומצטלמים עם תיירים", תוארה הסיטואציה אמש ב'רויטרס'.