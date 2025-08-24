לפני כשבוע, הורה נשיא ארה"ב טראמפ על הצבת חיילי המשמר הלאומי בוושינגטון הבירה, כחלק ממהלך כולל שלו לדיכוי הפשיעה בבירה האמריקנית ובכלל.

בהצהרות מטעם הבית הלבן נמסר כי הוחלט על המהלך בעקבות הפשיעה הגואה בבירה האמריקנית, ומספר מדינות רפובליקניות אף שיגרו בעקבות קריאת הנשיא טראמפ מאות חיילי משמר לאומי לוושינגטון הבירה.

אלא שלפי דיווח אמש ב'רויטרס', נראה שהחיילים עצמם לא מבינים לשם מה הם הוצבו בוושינגטון, כפי שהיטיב לתאר אחד מהם ששוחח עם הכתבים: "משעמם לנו".

הכתב שזוהה בשם משפחתו "פוקס", הוסיף ואמר "אנחנו לא עושים פה הרבה", חיילים אחרים תיארו כי לא השתתפו במעצרים במהלך השהות בבירה.

לפי התיאור, החיילים מסתובבים בעיקר באזורים עמוסי תיירים, ככל הנראה לא חמושים, למרות שהפנטגון אמר שבקרוב הם גם יחומשו.

הכתבים שטיילו בבירה תיארו חיילים ש"אוכלים גלידה ומצטלמים עם תיירים" באזורים עמוסי תיירים, במקום לטפל בפשיעה בפרברים ובשכונות העוני.

לפי העדויות, דווקא באזורי הפשיעה הגבוהים ביותר לא נצפו חיילי משמר לאומי.

אחת התושבות באותם אזורים, תיארה כי הייתה שמחה לראות חיילים שיגנו על התושבים מפני הפשיעה, אך העידה כי "לא ראיתי אף אחד. זה המקום שבו הם צריכים להיות", במקום באזורים היוקרתיים והמתוירים.

הבית הלבן מסר כי החיילים נועדו בעיקר להראות נוכחות לצורך "הרתעה והגנה על נכסים פדרליים".

ובכל זאת, גם ב'רויטרס' מודים שמאז הודעתו של טראמפ חלה עלייה בפשיטות של ה-FBI, המשטרה הפדרלית של ארה"ב.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר כי הוא מתכנן להרחיב את שליחת המשמר הלאומי לערים נוספות, כולל, לפי הצהרה שלו לעיר ניו יורק, מעוז הדמוקרטים.