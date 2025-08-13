כוחות הצבא של המשמר הלאומי נפרסו ברחובות וושינגטון, יממה לאחר שנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הורה להציבם בעיר והודיע על נטילת השליטה על משטרת הבירה, בטענה שמכת פשיעה אלימה מאיימת על ביטחון התושבים.

כלי רכב משוריינים נראו במוקדים מרכזיים ובאתרי תיירות, ומאות חיילים ושוטרים פדרליים מתגברים כעת את הכוחות המקומיים. ההערכה היא כי יוצבו בעיר כ-800 חיילי משמר לאומי ו-500 סוכני אכיפה פדרליים נוספים.

ראש העיר, מוריאל באוזר, דמוקרטית, דחתה את טענת הנשיא על פשיעה בלתי נשלטת וכינתה את הצעד "דחיפה סמכותנית". היא הבהירה כי תשתף פעולה עם הסוכנויות הפדרליות למען ביטחון התושבים, אך מאוחר יותר באסיפת תושבים קראה "להגן על העיר, על האוטונומיה שלנו ועל שלטון הבית, ולהבטיח רוב דמוקרטי בקונגרס שיבלום את המהלך הזה". גם מפקדת משטרת וושינגטון, פמלה סמית', אמרה כי תגבור הכוחות יסייע במיוחד להוצאת נשק לא חוקי מהרחובות.

מאז ההכרזה, חיילים במדים הסוואתיים הוצבו ליד מבני ממשל, הקימו מחסומים ואף הצטלמו עם תיירים. בבית הלבן דווח על 23 מעצרים שביצעו סוכנים פדרליים בלילה הראשון למבצע, בחשד לרצח, עבירות נשק, סחר בסמים, מעקב מאיים, נהיגה פרועה ועוד. "זו רק ההתחלה", הצהירה דוברת הבית הלבן קרולין לויט, שהבטיחה כי בחודש הקרוב הממשל "ירדוף ויעצור כל עבריין אלים בעיר". ראש ה-FBI, קאשי פאטל, מסר כי מחצית מהמעצרים בוצעו בשיתוף סוכני הבולשת.

המתיחות בעיר גברה עם פתיחת מצוד אחר חשוד חמוש שרצח גבר בלוגן סרקל, שכונה יוקרתית כקילומטר מהבית הלבן. זהו הרצח ה-100 מתחילת השנה, והאירוע גרם להידוק האבטחה סביב משכן הנשיא. לפי נתוני משטרת הבירה, רמת האלימות ירדה ב-35% בשנה שעברה והגיעה לשפל של שלושה עשורים, לאחר שיאים ב-2023. עם זאת, יו"ר איגוד השוטרים המקומי האשים בעבר את המשטרה בזיוף נתונים כדי לייצר רושם כוזב של ירידה בפשיעה. נתוני ה-FBI מצביעים גם הם על ירידה, אך מתונה יותר, של 9%. מחקרים קובעים כי שיעור מקרי הרצח בבירה גבוה מהממוצע בערים הגדולות בארה״ב, מה שהוביל ככל הנראה להחלטתו של טראמפ לקחת את הדברים לידיים.

"זהו יום השחרור בוושינגטון די.סי., ואנחנו הולכים לקחת בחזרה את עיר הבירה שלנו", אמר הנשיא במסיבת עיתונאים בבית הלבן.