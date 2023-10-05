איראן סוערת ביממה האחרונה לאחר שברשתות החברתיות פורסם תיעוד לא שגרתי בו נראות שתי נערות ללא חיג'אב מכות את "שומרת החיג'אב" לאחר שזו דרשה מהן ללבוש חיג'אב | לדברי עדי ראייה, הנוכחים במקום עודדו את הנערות במאבקן מול "שומרת החיג'אב" | כל המעורבים והנוכחים נעצרו ונפתחה חקירה בעניינם (העולם הערבי)
משטרת המוסר של איראן חידשה לאחרונה את פעילותה לאחר קרוב לשנה בה נעלמה מרחובות הערים | בנוסף לחידוש האכיפה על עטיית החיג'אב ברשות הרבים, לאחרונה נחקק חוק באיראן המחמיר משמעותית את הענישה על מי שתעז ללכת ברחוב בשיער גלוי (בעולם)
הרג המפגינים באיראן על רקע הפגנות החיג'אב נמשכו גם במהלך השבת האחרונה, ארגון איראני טוען שעד כה נהרגו כחמישים אזרחים על ידי המשטרה. בהפגנות בעד המשטרה האשימו הפעילים את המוחים - "חיילים של ישראל" (בעולם)
בעקבות מות אישה איראנית שלטענת העם האיראני היא נרצחה בכלא, כי לא עטתה חיג'אב, פרצו מהומות ענק ברחבי איראן כנגד משמרות המהפכה | כאות מחאה על מות האישה, נשים הבעירו מדורה ושרפו חיג'אב | צפו בתיעוד (בעולם)
מגמת הצניעות בעולם האופנה הולכת ותופסת תאוצה, כנראה מישהו הבין שם, שיש ציבור השומר באדיקות על כללי הצניעות וצריך להתייחס לצרכים שלו. דווקא מעצבי העל הבינו כי שווה להשקיע במגזר הנשים המוסלמי. מיהם מעצבי העל שמעצבים 'קולקציות צניעות מיוחדות' בעולם המוסלמי? (אופנה)
תוכנית ריאליטי בירדן חוללה סערה בעולם הערבי. לראשונה זמרת עטויית חיג'אב זכתה במקום הראשון. הרשת הוצפה בתגובות והדיויון הגיע עד לפרלמנט ששם הביעו מורת רוח מכך ולא ממש אהבו את העובדה שאישה עם חיג'אב זכתה בתחרות שירה (מהעולם)
סגנון לבוש נשות הטליבאן הפך להיות טרנד אופנתי, מריה אידריסי נבחרה ע"י רשת האופנה H & M לייצג את החיג'אב, הלבוש המסורתי של נשות האיסלם "כיבדו אותי מאד על סט הצילומים והצמידו לי אישה שתסייע לי" (סטייל)