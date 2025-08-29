הרפובליקה האסלאמית סוערת ביממה האחרונה לאחר שברשתות החברתיות פורסם תיעוד לא שגרתי בו נראות שתי נערות ללא חיג'אב מכות את "שומרת החיג'אב" לאחר שזו דרשה מהן ללבוש חיג'אב.

התקרית התרחשה בקניון בעיר פאסא באיראן (מחוז פארס), ולדברי עדי ראייה, הנוכחים במקום - שישבו גם הם ללא חיג'אב - עודדו את הנערות במאבקן מול "שומרת החיג'אב".

התובע של מחוז פארס הודיע על פתיחת תיק פלילי ועל מעצר שתי הנערות, ולאחר שהוגש נגדן כתב אישום, הן הועברו למרכז הכליאה שיראז בצו ביטחון. בנוסף, הוא הצהיר כי בית הקפה שבו שהו ללא חיג'אב נסגר.

באיראן כמו באיראן אין מקום לטעויות, והרשויות המשפטיות הודיעו על פתיחת חקירה כדי לזהות אנשים נוספים שנכחו בזירה, שלטענתן "הסיתו ועודדו את הנאשמים". בנוסף, האדם שפרסם את הסרטון נעצר גם הוא.

"שומרות החיג'אב" הן נשים ממשמרות המהפכה הקשורות לגופי הפיקוח (כגון משטרת המוסר) שתפקידן לגשת לנשים ללא חיג'אב במקומות ציבוריים (רכבת תחתית, רחובות, מרכזי קניות, מסעדות ועוד) ולהכריח אותן לשמור על כללי החיג'אב.