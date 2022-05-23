מפגן של חיים, חסד ואור לילדים המאושפזים: בניין מחלקות הילדים במרכז הרפואי תל השומר לבש חג לרגל מסיבת החנוכה המרכזית שערכה עמותת 'חיים לילד', הפועלת זה עשרות שנים במחלקות הילדים בבית החולים | מאות ערכות שי וסופגניות חולקו לילדים המאושפזים בשילוב הופעה מוזיקלית סוחפת שהפיחה חיים ותקווה | הנהלת בית החולים הביעה את תודתה והוקרתה על מסירותם של המתנדבים
במהלך הפגישה הציג יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר את הפעילות המבורכת של הארגון במשך למעלה מעשרים וחמש שנה • יו"ר ועד ארגון העובדים של ישראכרט גיא כהן התרגש מאד מהפעילות של חיים לילד ואמר: "ישראכרט שמחה לקחת חלק בפעילות המדהימה של חיים לילד..." (חרדים)
המחנה שנועד לחולי CF וריאה ולבני משפחותיהם, יתקיים השנה בסדרון. מקום שקט ונגיש, עתיר במדשאות רחבות ידיים ומסלולי הליכה אטרקטיביים שמסייעים לחולים בשיפור איכות חייהם • המחנה יתקיים בפיקוחו הישיר של סגן מנהל בית החולים תל השומר לילדים ד"ר משה אשכנזי המשמש כיועץ הרפואי של "חיים לילד" ומלווה את המחנה שנים רבות • יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר: "אנחנו רואים בכל שנה שיפור משמעותי בתפקודי הריאות, במדדים השונים ובבריאות של משתתפי המחנה" (בריאות)
יו"ר 'חיים לילד' הרב ראובן סקלר: "הנהרה על פניהם של החולים מצד אחד במהלך המחנה, ומנגד של בני המשפחות שבכל ימות השנה ציר חייהם נע סביב הטיפול בילדים החולים ובזמן המחנה הם מרשים לעצמם לנוח ולאגור כוחות, ממלא אותנו בכל פעם מחדש סיפוק שא"א לתאר אותו במילים" (חרדים)
עבור ילדים ונערים חולי סיסטיק פיברוזיס ומחלות ריאה אחרות, המחנה השנתי של ארגון "חיים לילד" הוא אוויר לנשימה כפשוטו. השבועות בהם שוהים יחדיו החולים עם צוותים רפואיים ופרא-רפואיים, מעניקים לכל אחד ואחד מהחולים, אורך חיים ושיפור איכות החיים (בריאות)
יו"ר הארגון הרב ראובן סקלר, מתקבל בימים אלו בבתי גדולי ישראל שליט"א ששמחו על האפשרות לקחת חלק בהנחת אבן הפינה להקמת המיזם החשוב שבכוחו להביא מזור ומרפא למשפחות רבות • גדו"י בירכו את יו"ר ארגון 'חיים לילד' הרב ראובן סקלר שיזכה בקרוב לברך על המוגמר ושימשיך לסייע לרפואת עם ישראל (בריאות)
מעמד הנחת אבן הפינה למרכז הרפואי הגדול "רגעים קסומים" של ארגון "חיים לילד" בראשות הרב ראובן סקלר, נערך השבוע בהשתתפות הרב שלמה לנדאו, רב איזורי מגילות תמר, ח"כ יואב בן צור, ח"כ יצחק פינדרוס, ראש המועצה האזורית תמר מר ניר ונגר, הרב חיים פרל רבה של נציבות כבאות והצלה, פרופסורים ואנשי רפואה, קציני המשטרה, נציגי המועצה ואישי ציבור (בארץ)