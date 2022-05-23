כיכר השבת

עוד כתבות על כיכר בשיתוף חיים לילד:

ש

במרכז הרפואי

אסף מגידו|מקודם
ש

חיים לילד

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם
ש

בעקבות המצב הבטחוני

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם
ש

פעילות מבורכת

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם

ש

ההכנות בעיצומן

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם|
1
ש

המסיבה השנתית

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם
ש

אחרי פעילות עמוסה

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם|
1
ש

"נתח של בריאות" לחולי CF וריאה

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם
ש

בנוכחות רבנים ואדמו"רים:

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם

ש

בהשתתפות רבנים ואישי ציבור

כיכר בשיתוף חיים לילד|מקודם|
1
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר