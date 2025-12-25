ימי האורה והשמחה של חג החנוכה קיבלו ביטוי מוחשי ומרגש במיוחד בין כותלי המרכז הרפואי תל השומר, כאשר עמותת 'חיים לילד' הפיקה מפגן של חסד, אור ושמחה יהודית בטהרתה בבניין מחלקות הילדים. המבצע, שתוכנן בקפידה, נועד להוציא את הילדים המאושפזים משגרת הטיפולים המפרכת ולהעניק להם כוחות מחודשים להמשך החלמתם, מתוך הבנה כי החוסן הנפשי והחיבור האמוני לניסי החנוכה יוכל להיות מפתח לרפואתם.

לאחר היערכות והתאמה, לובי הכניסה הרחב של בניין הילדים בתל השומר הפך בתוך דקות ספורות לאולם חגיגי ותוסס. עשרות ילדים, חלקם כשהם מלווים בציוד רפואי ובבני משפחתם, התקבצו למסיבת חנוכה סוחפת. אל המקום הגיעו בהתנדבות מלאה אורגניסט מקצועי לצד זמר, שיחד עם מערכות הגברה מתקדמות, הרעידו את חלל הבניין בצלילי חג משמחים. השירה שעלתה מהלובי סחפה אליהם לא רק את המטופלים, אלא גם מבקרים ואנשי צוות שנעצרו נפעמים מול עוצמות השמחה שהצליחו המתנדבים לחולל.

גולת הכותרת של הפעילות הייתה המסירות לפרט. מיד לאחר המסיבה המרכזית בלובי, התפצלו מתנדבי חיים לילד לקבוצות ופשטו על כלל הקומות והמחלקות בבניין הילדים. כך, מתוך תחושת שליחות ואחריות לכך שאף ילד לא יישאר מאחור בחג החנוכה, עברו המתנדבים חדר אחר חדר, מיטה אחר מיטה, כאשר כל ילד וילדה זכו ליחס אישי ומאור פנים, כשהם מקבלים לידיהם מארזי שי יוקרתיים, ממתקים וסופגניות חמות.

הנהלת בית החולים, שליוותה את הפעילות לכל אורכה והקצתה צוות סיוע מיוחד לצרכי המתנדבים, לא הסתירה את התרגשותה מהמחזה. נציגי ההנהלה הדגישו בפני הרב ראובן סקלר, יו"ר 'חיים לילד' את הייחודיות של מתנדבי הארגון שפועלים מתוך לב חם ומאור פנים ייחודי. הם ציינו לשבח את העובדה שמתנדבי 'חיים לילד' "האירו את החג לילדים המאושפזים", וניכר היה כי המתנדבים אכן עשו כל מאמץ להגיע אל כל ילד וילדה. עוד ציינה הנהלת בית החולים בשיחה מיוחדת עם הרב סקלר, כי השמחה הזו היא כלי עזר משמעותי לצוות הרפואי בשיפור מצבם של הילדים.

יו"ר 'חיים לילד', הרב ראובן סקלר, אמר בסיום הפעילות: "כשרואים ילד ששוכח לרגע מהכאב ומתחיל לחייך או לשיר יחד איתנו, אנחנו מבינים את מהות השליחות שלנו. התגובות שקיבלנו מהצוות בבניין הילדים ומההנהלה הראשית מחממות את הלב, כאשר כמובן, הסיפוק האמיתי הוא לדעת שהצלחנו להביא אור ושמחה למחלקות הילדים. חנוכה מלמד אותנו שגם מעט אור יכול לנצח הרבה חושך, וזה בדיוק מה שביקשנו לעשות וב"ה גם הצלחנו למעלה מן המשוער".

הרב סקלר הודה להנהלת המרכז הרפואי על הסיוע שהקצתה לאירוע, והביע את הערכתו למתנדבים המסורים: "בזכות צוות המתנדבים של 'חיים לילד' שפעילים במחלקות הילדים בתל השומר סביב מעגל השנה - זה עשרות שנים, הצלחנו להאיר גם בחנוכה השנה את הלבבות של הילדים ושל בני משפחותיהם".