בסרטון שגרף מעל מיליון צפיות מוסבר לצופים איך בכמה צעדים פשוטים ניתן לשחזר שם משתמש וסיסמא | כל מה שצריך זה את הסיסמא לחשבון הגוגל בעצמו, דרכו ניתן יהיה לשחזר את הסיסמאות של כל האתרים אליהם נרשם המשתמש | ככה תעשו את זה (דיגיטל)
שבוע לאחר הפריצה הגדולה לשירות הענן של אפל ה-iCloud, חשפו האקרים רוסיים רשימה של למעלה מחמישה מיליון חשבונות דואר אלקטרוני בעיקר של משתמשים בשירות הדואר הפופולארי בעולם – Gmail. גוגל הודיעה כי היא בודקת האם חדרו האקרים לשרתיה. יש ממה לדאוג?
האקרים רוסיים ביצעו את פריצת הסייבר הגדולה בהיסטוריה כשתקפו מאות אלפי אתרי אינטרנט והשיגו 1.2 מיליארד סיסמאות רשת. מהם קרוב לחצי מיליארד חשבונות דואר אלקטרוני. רוצו להחליף את כל הסיסמאות לחשבונות המקוונים (דיגיטל)