בגלל שימוש חוזר: הסיסמה שלכם דלפה למאגר ענק

סיוט אבטחה חסר תקדים נחשף השבוע לעיני כל: חוקרי סייבר איתרו מאגר נתונים עצום, המכונה "FortiBleed", המכיל פרטי גישה תקפים לעשרות אלפי התקני אבטחה ארגוניים של חברת Fortinet. המידע שנחשף מאפשר לתוקפים גישה ישירה ל-74 אלף מערכות ב-21 אלף ארגונים ברחבי העולם.

החשיפה, שהובלה על ידי חוקר האבטחה וולודימיר "בוב" דיאצ'נקו ונותחה על ידי חברות המודיעין Hudson Rock ו-SOCRadar, מגלה כי לא מדובר בחולשה טכנולוגית חדשה, אלא בכישלון אנושי וארגוני בתחום הגנת המידע. השרת שנחשף כלל רשימות של שמות משתמש וסיסמאות, לצד כלי תקיפה אוטומטיים ששימשו פושעי סייבר לביצוע למעלה ממיליארד ניסיונות התחברות.

מנוע תקיפה שמזין את עצמו

איך זה קרה? התוקפים ניצלו סיסמאות שנגנבו בפריצות עבר וביצעו "מילוי סיסמאות" (Credential Stuffing) אוטומטי. בכל פעם שהשיגו גישה לרשת ארגונית, הם "שאבו" משם פרטי התחברות נוספים והשתמשו בהם כדי להעמיק את המתקפה – מעין מנוע תקיפה שמזין את עצמו.

השיטה מבוססת על נקודת תורפה פשוטה: אנשים משתמשים באותה סיסמה במספר מערכות. כאשר סיסמה אחת נחשפת בפריצה לאתר כלשהו, התוקפים בודקים אותה אוטומטית במאות אלפי מערכות אחרות. אם מנהל מערכת בארגון השתמש באותה סיסמה גם לחשבון הפרטי שלו באתר שנפרץ לפני שנתיים – הארגון כולו בסכנה.

הלקח המרכזי מפרשת FortiBleed, כפי שדווח במקור ב-Hudson Rock, הוא חמור וחד משמעי: האויב הגדול ביותר של אבטחת המידע הוא השאננות בניהול הסיסמאות. שימוש חוזר באותה סיסמה במספר מערכות, או שמירה של סיסמאות מיושנות, פותחים דלת רחבה לכל האקר בעל אמצעים אוטומטיים.