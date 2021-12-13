בזמן שמדינות העולם בוחרות בצבא חכם על בסיס התנדבותי, ישראל ממשיכה לדבוק במודל של "צבא העם" | יוסי עבדו יצא לבדוק מה אפשר ללמוד מהצלחות וכישלונות של אחרים – והאם זה הזמן לשנות כיוון? | צפו בכתבה המלאה (דבר השבוע)
בצילו של המאבק סביב גיוס החרדים לצה"ל: יעקב וידר, יו"ר המטה החרדי בליכוד, שנבחר לאחרונה לכהן כחבר נשיאות המפלגה, מבקש לקיים בחינה מחדש של רעיון המעבר למודל צבא מקצועי. כזכור, לרעיון המעבר למודל צבא מקצועי קיימת תמיכה של גורמים הן ב'יהדות התורה', והן בקרב פעילים חילוניים (חרדים)
ח"כ ישראל אייכלר חוזר ומציע שוב מעבר לצבא מקצועי, כשהוא אומר שהצעד יביא לסיומו של הקרע בעם. בנוסף הוא אומר, שהמנגנון הצבאי כיום מביא לבזבוז של מיליארדים: "חוק גיוס החובה, מחייב את הצבא לגייס כל צרוע וכל זב ומי שאינו מסוגל להילחם. גיוס החובה לכל, מהוה נטל על המערך הלוחם ואוכל מתקציב הבטחון מליארדים מבוזבזים עבור חיילים שאינם תורמים דבר לבטחון המדינה" (חדשות, פוליטי)
מפתיע: בטאון 'הפלג הירושלמי' הפלס דיווח היום על יוזמת המטה החרדי בליכוד הקוראת לאמץ את מסקנות ועדת בן בסט ולעבור למודל של צבא מקצועי. אלא, שבדיווח אוזכרו אנשי המטה ללא ציון שמם והשתייכותם למטה החרדי, כאשר הידיעה כולה עסקה ב"גורמים בליכוד" (ברנז'ה, מדיה)
ההתלהמות בעד גיוס החרדים שוברת שיאים, אך ישנם גם קולות שפויים. הפרשן עמנואל רוזן טוען כי ההתמקדות ברצון לגייס את החרדים היא פופוליזם זול, ואף חושף כי בשיחה שערך בעבר עם הרמטכ"ל, טען האחרון כי לצבא לא חסרים חיילים - בניגוד למיתוס, וכי הגיע הזמן לצבא מקצועי (אקטואליה)