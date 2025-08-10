ברקע משבר הגיוס והדרישה מהחרדים להגדיל את כמות המתגייסים, יצאנו לבדוק איך מתנהל הגיוס בעולם. ובכן, רק 13 מדינות מערביות מתוך 40 עדיין מפעילות גיוס חובה: ישראל מובילה – עם השירות הצבאי הארוך בעולם, בין שנתיים לשלוש לתקופת גיוס סדיר. לשם השוואה – בנורבגיה 12 חודשים בלבד.

במקביל, העולם עובר למהפכת צבא מקצועי, אבל מה באמת קורה כשמדינות מוותרות על גיוס חובה? הנה התוצאות: בארה"ב יש גיוס מתנדבים, אך הם לא מצליחים למלא את כל התקנים – חסרים 10,000 חיילים מהיעד השנתי. גם שם יש ירידה בנכונות לשרת. מצד אחד יש קשיים לגייס, מצד שני – לא מקבלים כל אחד.

בגרמניה, בצרפת, בבריטניה, ביפן ובאוסטרליה קיימים צבאות בהתנדבות – ויש תחרות בין הצעירים מי יזכה להתגייס. גם דרום אפריקה הצטרפה למגמה של גיוס התנדבותי ולצבא מקצועי.

בהודו – לרשויות יש סמכויות לגייס בכוח, אבל בפועל זה לא נעשה בגלל צבא מתנדבים גדול. גם בסין – מבחינה חוקית גיוס חובה קיים, אך בפועל הוא אינו נאכף, בגלל מספר האוכלוסייה העצום והיקף המתנדבים הגדול.

פינלנד מעולם לא ויתרה על גיוס חובה. התוצאה: יכולת לגייס 280,000 חיילי מילואים – כמעט 3.5% מהאוכלוסייה – תוך ימים ספורים. דבר שנעשה בפרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה.

במלחמת "חרבות ברזל", צה"ל גייס 350,000 חיילי מילואים תוך שבועות – הוכחה חיה למשמעות המושג "צבא העם"

פסקת בג"ץ יצרה קונפליקט בין הממשלה והצבא לציבור החרדי, וכעת עולה השאלה: למה שלא נחשוב שהפתרון למשבר הגיוס החרדי – הוא בדיוק כמו בעולם? אולי באמת הגיע הזמן לזרום עם המגמה של מדינות העולם ולהפוך לצבא מקצועי על בסיס התנדבותי – שיש חלום לשרת, והצבא לא לוקח כל אחד, בדיוק כמו סקנדינביה או ארה"ב, ששם יותר קל להתקבל ללימודים באוניברסיטה מאשר להתגייס לצבא.

כבר לפני יותר מעשר שנים, חבר הכנסת ישראל אייכלר הגיש הצעת חוק לביטול שירות החובה בצה"ל, להפיכתו לצבא מקצועי, וליצירת שוויון בין שירות לאומי ואזרחי לשירות סדיר בצבא.

מטרת הצעת החוק, כפי שכותב אייכלר, היא "הבטחת שוויון בנטל השירות לאזרחי המדינה, בתנאי שהאזרח חפץ בכך והצבא מעוניין בשירותו". ההצעה ביקשה גם להכיר בלימוד תורה בישיבות כערך חשוב במדינת ישראל וליצור מסלול המשלב לימודים ושירות לחפצים בכך.

בישראל, כפי שאנחנו יודעים, הכל פוליטי – ההצעה ירדה מסדר היום. ורק לפעמים, כשמישהו רוצה להתעמק בנושא – כמונו למשל – מבין שפספסנו משהו גדול.