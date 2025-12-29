כיכר השבת
פגעו בלגיטימציה של המדינה? צה"ל הפסיק את המנויים לעיתון "הארץ" בהוראת הממשלה

בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)

עיתון הארץ - עמוס שוקן (צילום: By Original uploader was Hmbr at he.wikipedia - Originally from he.wikipedia; description page is/was here., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2202101 | פלאש 90)

בימים האחרונים נותקה הגישה של מערך דובר ושל לשכות בכירים נוספות בצבא לחשבונות המנוי של עיתון "הארץ". המהלך מהווה יישום ישיר של החלטת הממשלה מנובמבר 2024, אשר קבעה כי על כלל זרועות הממשלה, משרדיה והגופים המתוקצבים על ידה להפסיק כל התקשרות או קשר פרסומי עם העיתון.

החלטת הממשלה התקבלה על רקע טענות כי במהלך המלחמה פורסמו בעיתון מאמרי מערכת שפגעו בלגיטימציה של מדינת ישראל וביכולתה להגן על עצמה. במוקד הסערה עמדו דבריו של מו"ל העיתון, עמוס שוקן, בוועידה בלונדון, שם כינה מחבלים פלסטינים "לוחמי חירות" וקרא להטלת סנקציות נגד ראש הממשלה והשרים סמוטריץ' ובן גביר. הממשלה הבהירה כי לא תקבל מצב בו מו"ל של עיתון ישראלי יתמוך באויבי המדינה בזמן מלחמה.

בהחלטת הממשלה נכתב בין הדברים: (החלטה מספר 2463 של הממשלה מיום 24.11.2024)

ממשלת ישראל דוגלת בעיתונות חופשית ובחופש ביטוי תקשורתי בכל עת לרבות בתקופה של מלחמה.
הממשלה לא תקבל מצב שבו מוציא לאור של עיתון רשמי במדינת ישראל יקרא להטלת סנקציות נגדה ויתמוך באויבי המדינה בעיצומה של מלחמה, בשעה שגופים בין-לאומיים פוגעים בלגיטימיות של מדינת ישראל, בזכותה להגנה עצמית ומטילים בפועל סנקציות נגדה ונגד ראשיה (כולל סנקציות פליליות).

מדובר צה"ל נמסר בתגובה כי יש להפנות שאלות בנושא לשר הביטחון. משרד הביטחון אישר כי אכן נעצרו כלל ההתקשרויות עם העיתון, וציין כי הנושא נמצא כעת בהליך משפטי בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ.

עיתון שמאלני עיתון מיותר אין בו דבר אמת וחצי אמת, דואג לפלשתין רווח והצלה יעמוד ליהודים אם העיתון יסגר.
דוד כהן

