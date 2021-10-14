סיפורים מהחיים מקבלים משמעות מרגשת במיוחד כשמדובר בילדים, כריסטינה פישר לא רצתה לגדל את ילדתה, עוד טרם נולדה היא החליטה למסור אותה לאימוץ, כאשר היא נולדה ההורים המאמצים קיבלו רגליים קרות ואביגיל נשארה עם אמה הביולוגית * סוף טוב לסיפור הזה (תינוקות)
הרשת שוב מתגייסת והפעם בסיפור נדיר ויוצא דופן, מתילדה קאהלן נלחמת במחלת עור נדירה היא סבלה מכל מחלת עור אפשרית כיום היא בת 5 שנים, מחלת העור באה לידי ביטוי בנקודות המעטרות את פניה ויש לכך השלכות על מצבה הבריאותי (סיפורי רשת)
בשמחה תמיד? איך? "מצווה גדולה להיות בשמחה" זה קצת כמו להגיד, מצווה גדולה לברוח לשבוע של חופשת חורף לבית מלון חמישה כוכבים בים המלח. למה מצווה? מי שטוב לו בכיס ושמייח-שייסע ומי שרע לו, מה כבר יעזור ש"מצוה"? לשמוח כשקשה? זה לא דבר והיפוכו? כנראה שלא