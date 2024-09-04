ים של מדוזות בתחנת הכוח הדרומית הסמוכה לזיקים, שעלול לפגוע באופן ממש בפעילות הליכי הייצור בתחנה | "המדוזות נערמות במסננים בתחנת הכוח, שמונעים את כניסתן של המדוזות למערכות התפעול והן מפונות למיכליות ייעודיות. כך, מתאפשרת פעילות סדירה של אספקת החשמל בתחנות הכוח", נמסר מהחברה (חדשות)
בנאום תוקפני שנשא מזכ"ל ארגון חיזבאללה איים נסראללה כי באם ישראל תתקוף בשטחה של לבנון, ארגונו ידאג להחשכתה של מדינת ישראל על ידי פגיעה בתחנות הכוח בישראל: "ההתנגדות הלבנונית לא תשתוק לנוכח תקיפה שתתבצע נגד לבנון או בשטחה של לבנון, אנחנו יודעים היכן שדות התעופה והנמלים שלהם" (צבא ובטחון)