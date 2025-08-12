בגלל מדוזות | תחנת הכוח הגרעינית הגדולה בצרפת הושבתה מפעילות

המפעיל הצרפתי EDF הודיע כי תחנת הכוח הגרעינית גרבלין, אחת מהגדולות באירופה, נאלצה לעצור לחלוטין את פעילותה בעקבות פלישת מדוזות מסיבית השבוע. המדוזות סתמו את מערכות הסינון של מי הקירור, שנשאב מהתעלה המחוברת לים הצפוני, והובילו לכיבוי אוטומטי של ארבעה מתוך שישה כורים רגע לפני חצות הלילה בראשון. הכור השישי כובה בהמשך כצעד מניעתי, בעוד שני כורים נוספים היו כבר מושבתים לתחזוקה מתוכננת.

לדברי ביולוגים ימיים, התופעה קשורה לעליית טמפרטורות המים ולהתרחבות תפוצתן של מינים פולשים. בין האשמים - מדוזת הירח האסייתית, שמוצאה בצפון-מערב האוקיינוס השקט, ואשר זוהתה לראשונה בים הצפוני בשנת 2020. המין הזה שגשג במים חמים ושקטים ועשירים בפלנקטון, ובשל יכולתו להסתתר בקלות בבלטי כלי שיט, הוא מתפשט ברחבי העולם.

המקרה בצרפת הוא חלק מתופעה עולמית רחבה שמשביתה תחנות כוח חופיות. אירועים דומים דווחו בשוודיה, סין ודרום קוריאה - וגם אצלנו בישראל. ב-2024, תחנת הכוח ג’ננג ג’יאשינג שבסין נאלצה להילחם בפלישת מדוזות במשך עשרה ימים רצופים, בהם פינו העובדים מעל 150 טונות של יצורים.

על אף שהמפעיל EDF הדגיש כי לא נשקפה סכנה לצוות, למתקנים או לסביבה, המדענים מזהירים כי התלות של תחנות גרעיניות בכמויות עצומות של מי קירור הופכת אותן פגיעות במיוחד. "כולם מדברים על האנרגיה הגרעינית כנקייה", אומר דרק רייט מהמכון האוקיינוגרפי האמריקאי, "אבל שוכחים את ההשלכות הלא צפויות של זיהום חום והפרעה למערכות אקולוגיות ימייות".