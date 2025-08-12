גל חום קיצוני הפוקד את ארצנו לא פסח גם על אירופה. בימים האחרונים גל החום הקיצוני הביא לשריפות נרחבות ולהפיכת אזורים שלמים למוקדי חירום.

בספרד פונו כמעט ששת אלפים בני אדם מאזורים בצפון, במרכז ובדרום, כשבמדינות נוספות נרשמות טמפרטורות חריגות של עד 44 מעלות. במדענים מזהירים כי שילוב של יובש, חום ורוחות יצר "פצצת תבערה אקלימית" המזינה את התפשטות האש.

באזור טרס קנטוס הסמוך למדריד נקלע גבר ללהבות, סבל מכוויות שכיסו 98 אחוזים מגופו, ומת בבית החולים. השריפה שם, שתוארה בידי השר האזורי לאיכות הסביבה כבעלת "אופי נפיץ" עקב סופת ברקים יבשה ורוחות של יותר מ־70 קמ"ש, אילצה כ־180 תושבים להתפנות ולבלות את הלילה במרכזי ספורט מקומיים.

במחוז קסטיליה ויָיון שבצפון־מערב פונו יותר מ־3,700 תושבים מ־16 יישובים, כשעשרה מוקדי אש נותרו פעילים גם הבוקר. להבות פגעו באתר הכרייה הרומי בלס מדולס, המוכר כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. בדרום, בעיירה טאריפה, נמשכו פעולות הכיבוי מהקרקע ומהאוויר, לאחר ש-2,000 תושבים נאלצו לעזוב את בתיהם. משרד הפנים הספרדי הכריז על "שלב טרום-חירום" כדי לרכז כוחות ומשאבים.

ראש הממשלה, פדרו סאנצ'ס, הביע תנחומים למשפחת ההרוג והודה לכוחות החירום על "מאמציהם הבלתי נלאים". בהודעה שפרסם ברשת X הזהיר כי "הסיכון לשריפות יער קיצוני - יש להיזהר מאוד".

המשבר אינו מוגבל לספרד. בפורטוגל פועלים מאות לוחמי אש מול שלוש שריפות גדולות במרכז ובצפון, כשמרוקו שולחת שני מטוסי כיבוי במקום שניים פורטוגליים שיצאו מכלל שימוש. באיטליה, שבה נרשמות טמפרטורות של 40 מעלות בפירנצה, מת ילד בן ארבע ממכת חום לאחר שנמצא מחוסר הכרה ברכב בסרדיניה. הרשויות הכריזו על התרעת חום אדומה בשבע ערים מרכזיות.

בבלקן פונו עשרות תושבים באלבניה, מונטנגרו וקרואטיה. באלבניה פרצו ביממה האחרונה כמעט 40 שריפות, רובם כובו אך יותר מעשר נותרו פעילות, ושטח של כ-34 אלף הקטארים נשרף מאז תחילת יולי. המשטרה דיווחה על יותר מעשרים עצורים בחשד להצתות מכוונות. במונטנגרו הצילו הכבאים עשרות בתים סמוך לבירה, ובקרואטיה פעלו כ-150 לוחמי אש כל הלילה כדי להגן על בתים סמוך לנמל ספליט.

בטורקיה פונו מעל 2,000 בני אדם במחוז צ'אנאקלה שבצפון-מערב, ו-77 נפגעים טופלו משאיפת עשן לאחר ששריפה התפשטה ליד הכפר התיירותי גוזליאלי. מאות כבאים, 10 מטוסים ותשעה מסוקים גויסו למאבק, לאחר שיולי האחרון היה החם ביותר במדינה ב־55 השנים האחרונות.

בדרום צרפת נשברו שיאי חום בלפחות ארבע תחנות מדידה, ביניהן בורדו שבה נרשמו 41.6 מעלות. גל החום השני של הקיץ שם החל ביום שישי וצפוי להימשך עד סביב 19 או 20 באוגוסט. 12 מחוזות הוכנסו לכוננות אדומה, הגבוהה ביותר, ועוד ארבעה צפויים להצטרף לרשימה.