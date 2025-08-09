כיכר השבת
חשש מהיד הארוכה של ישראל

דיווח: איראן מסתירה את מדעני הגרעין שנותרו – לאחר שיותר מ־30 מהם חוסלו

לפי הדיווח טהרן מסתירה את מדעני הגרעין ששרדו לאחר חיסול עשרות מהם במבצע "עם כלביא" – במקביל להוצאה להורג של מדען שנחשד בבגידה, וחשש גובר שדור חדש של מומחי נשק קטלניים כבר תפס את מקומם (בעולם)

בסיס טילים שהושמד באיראן (צילום: מהרשתות החברתיות)

העבירה למקומות מסתור את מדעני הגרעין שנותרו בשורותיה, בעקבות חיסול של למעלה מ־30 חוקרים במהלך מבצע "עם כלביא" – כך דיווח היום (שבת) ה"טלגרף" הבריטי. לפי הדיווח, מרבית המדענים עזבו את בתיהם והפסיקו את עבודתם באוניברסיטאות.

גורם בכיר באיראן מסר כי המדענים ששרדו הועברו למקומות מאובטחים בטהרן או לערי החוף בצפון המדינה, שם הם מתגוררים עם משפחותיהם בווילות. עוד ציין כי המרצים שפעלו באוניברסיטאות והיו מעורבים בתוכנית הגרעין – הוחלפו באנשים שאין להם קשר לתחום.

על פי דיווח נוסף ב"טלגרף", ישראל העבירה לרשויות רשימה ובה יותר מ־15 שמות של מדעני גרעין איראנים ששרדו. אותם מדענים נדרשו לבחור אם להמשיך בעבודתם ובכך להסתכן בחיסול – או לעזוב את התחום לחלוטין. בפועל, כך נטען, רשימת המדענים שהוזהרו כוללת למעלה מ־100 שמות.

עוד עולה מהדיווח כי המהלך האיראני נובע מחשש להתנקשויות נוספות. במקביל, איראן הוציאה להורג השבוע מדען גרעין שעבד באחד המתקנים הרגישים, לאחר שנחשד שסייע לחיסול עמיתיו במסגרת המבצע. הוא נתלה ביום רביעי האחרון.

מומחים ישראלים מעריכים כי דור חדש של מדעני גרעין צפוי להחליף את אלו שחוסלו.

לדבריהם, אותם מדענים חיים למעשה כ"מתים מהלכים", למרות האבטחה ההדוקה סביב בתיהם.

עוד ציינו כי איראן בנתה את תוכנית המחקר כך שלכל מדען מפתח יש לפחות סגן אחד, כדי לשמר את הידע גם במקרה של חיסול.

מקורות בישראל הביעו חשש כי חלק מהמדענים שנותרו בחיים כבר ממלאים את תפקידיהם של עמיתיהם שחוסלו, ובהם מומחים בחומרי נפץ, פיזיקת נייטרונים ותכנון ראשי נפץ.

