מחלק אוכל עם.. את חפירה ( צילום: רשתות איראניות )

סרטון ויראלי שפורסם באיראן ביממה האחרונה עורר גל של לעג וזלזול, בתיעוד נראית חלוקת מזון לסטודנטים באוניברסיטת “שהיד מנתזרי” במשהד כשהטבח נראה מחלק לסטודנטים אוכל… עם את חפירה.

על פי סוכנות הידיעות של איגוד הסטודנטים באיראן, הדבר מגיע למרות שבחודשים האחרונים סטודנטים מחו שוב ושוב על ירידת האיכות ותנאי המזון הירודים באוניברסיטה. פרסום התיעוד ברשתות החברתיות גל תגובות רבות מצד הגולשים. גולשים רבים ראו בפעולה זו משפילה ומפרה את זכויותיהם של הסטודנטים. כמו כן, עלו חששות כבדים בנוגע לעמידה בתקנות הבריאות, וחלק מהגולשים הביעו ספקות לגבי בטיחות המזון והסביבה בה הוא מחולק.

המחאה באוניברסיטה ( צילום: רשתות איראניות )

באירוע נוסף, סטודנטים באוניברסיטה לרפואה בשכונת ג’י באספהאן החליטו שנמאס להם מהאוכל המחפיר שמוגש להם, והציבו בשורה ארוכה את מגשי האוכל על הרצפה כמחאה, תוך סירוב לאכול.

לפי הדיווחים, איכות המזון המזעזעת והתנאים ההיגייניים המחפירים במעונות נמשכים כבר שנים, כשהמוסדות מתעלמים מהתלונות פעם אחר פעם.