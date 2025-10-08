מדריד: בניין קרס בלב העיר - ארבעה עובדים נקברו חיים 

אסון קטלני התרחש אתמול בלב מדריד, כאשר בניין בן כמה קומות שעמד בשיפוצים קרס חלקית והוביל למותם של ארבעה עובדים ולפציעתם של כמה נוספים. הכוחות שהוזעקו למקום עבדו במשך הלילה תחת ההריסות, ובשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי הצליחו לאתר את שתי הגופות האחרונות, לאחר שחיפושים קדחתניים נמשכו מאז שעות הצהריים.

הקריסה אירעה סמוך לשעה אחת בצהריים, בזמן שעשרות פועלים עסקו בעבודות שיפוץ נרחבות במבנה שאמור היה להפוך למלון ארבעה כוכבים. עדי ראייה סיפרו כי שמעו פיצוץ עז וראו ענן אבק סמיך שהתפשט במהירות. "זה נשמע כמו פצצה," סיפרה עובדת מאפייה סמוכה לרשת RTVE. בעל בר סמוך הוסיף כי "תוך רגע הכול התמלא בעשן, אי אפשר היה לראות דבר."

על פי נתוני סוכנות הידיעות EFE, בין ההרוגים נמצאים עובדים ממאלי, מגיניאה ומאקוודור. לפחות שלושה נוספים נפצעו, אחד מהם באורח בינוני עם שבר ברגלו ואושפז בבית חולים בעיר.

דוברת שירותי החירום של מדריד, ביאטריס מרטין, מסרה כי כמה מתקרות המבנה קרסו בבת אחת בזמן שהפועלים עבדו בקומות התחתונות. לדבריה, עדיין מוקדם לקבוע את הסיבה לאסון. מאחר שמדובר בתאונת עבודה, הועבר ניהול החקירה לידי המשטרה המשפטית של מדריד, שפתחה בבדיקה מקיפה.

ראש העיר, חוסה לואיס מרטינס־אלמיידה, שהגיע לזירת האסון עוד בשעות הערב, תיאר את החיפושים כמשימה "מורכבת וקשה במיוחד" וציין כי הובאו למקום כלבי גישוש כדי לאתר נעדרים בין ההריסות. "העבודות מתנהלות בזהירות רבה מחשש לקריסות נוספות," הוסיף.

על פי ההערכות, במקום עבדו בין שלושים לארבעים פועלים בעת האירוע. רבים מהם שהו בחוץ בעת הקריסה וכך ניצלו. הכבאים והכוחות הרפואיים שהוזעקו למקום סרקו את השטח במשך שעות ארוכות והשתמשו בציוד מכני כבד כדי לפנות את חלקי הבטון והברזל שהתמוטטו.

הבניין, ששוכן באחד האזורים המרכזיים של מדריד, עובר בשנה האחרונה עבודות שיפוץ מקיפות במטרה להפוך למלון יוקרה. הרשויות טרם מסרו אם נבדקת האפשרות שהעבודות בוצעו ללא תקני בטיחות נאותים, אך במשרד העבודה ציינו כי ייבדקו כל ההיתרים שהונפקו לפרויקט, וכי תיבחן גם אחריות הקבלן המבצע.

בינתיים נותרת העיר נסערת. תושבים רבים הגיעו הבוקר לזירה כדי להניח פרחים לזכר ההרוגים, בעוד המשטרה ממשיכה לחסום את הרחוב מחשש להתמוטטות נוספת של חלקים רופפים במבנה.