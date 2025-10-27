כמו מגדל קלפים | צפו: ארובות המתקן הגרעיני קרסו בזה אחר זה 

בשבת, בשעה 12 בדיוק, קרסו באחת שני מגדלי הקירור העצומים של תחנת הכוח הגרעינית לשעבר בגונדמינגן שבבוואריה, לאחר פיצוץ מתוכנן שנשמע למרחקים. האירוע, שסימן את סופה של תקופה בת כמעט חמישים שנה שבה התנשאו המגדלים לגובה 160 מטרים מעל נוף האזור, משך למקום כשלושים אלף צופים שהגיעו במיוחד מבוואריה ומבאדן-וירטמברג.

את הפיצוץ ביצעה חברת האנרגיה RWE, שהכינה את השטח חודשים מראש, כולל סימון נקודות הפיצוץ ויצירת חריצים מדויקים להבטחת קריסה מבוקרת. כ-600 קילוגרם חומר נפץ הוטמנו ב-1,800 קידוחים. המגדלים, שמעולם לא נחשפו לחומרים רדיואקטיביים, קרסו בזה אחר זה תוך שניות ספורות. 56 אלף טונות הבטון יפורקו וימוחזרו לחומרי בנייה.

רשויות המחוז נערכו מבעוד מועד לצפיפות ולחשש מביקוש עצום לצפייה. אזור נרחב הוגדר כשטח סגור עד לסיום הפעולה, והמשטרה פרסה מאות שוטרים לשמירה על הסדר. שתי עצרות של תומכי אנרגיה גרעינית התקיימו בשקט, אך התנועה הכבדה בדרכים גרמה לעומסי תנועה כבדים לאחר הפיצוץ.

בעיירות הסמוכות נערכו התכנסויות מאולתרות, שבהן צפו התושבים בהתמוטטות מבין ענני האבק, חלקם בליווי נקניקיות ובירה. אחרים הביעו צער על היעלמותם של המגדלים שהיו לסמל מקומי. "זה סוף עידן," אמר ראש העיר טוביאס בילר, "עבורנו נעלם כעת חלק מהנוף הביתי שלנו."

התחנה, שפעלה מאז שנות השישים ונותקה סופית מהרשת בשנת 2021 עם השבתת הבלוק האחרון, נמצאת בתהליך פירוק שיימשך עוד שנים. על חורבותיה תקים חברת RWE את מאגר הסוללות הגדול בגרמניה – מתקן אחסון חשמל בקיבולת של כ־700 מגה־ואט־שעה, שצפוי לשמש נדבך מרכזי במעבר המדינה לאנרגיה מתחדשת. טקס הנחת היסוד למיזם מתוכנן כבר ליום רביעי הקרוב.