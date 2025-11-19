הכרישים בתחנת הכח בחדרה ( צילום: גיא לויאן, רשות הטבע והגנים )

עם הגעת כרישים הבוקר (רביעי) לאזור תחנת חדרה, רשות הטבע והגנים שבה ומתריעה בפני הציבור מפני צלילה ושנרקול בסמיכות לכרישים המתרכזים בתקופה זו כמדי שנה (נובמבר עד מאי) באזור תחנת הכוח בחדרה, זאת מחשש לסכנה לצוללים חובבנים ואף מקצועיים.

ברשות מדגישים כי המפגש עם הכרישים אינו צפוי או נשלט. לצערנו שנה שעברה הסתיים מפגש בין כריש לאזרח שנכנס למים במוות טרגי. בתוך כך, באזור שפך המים החמים של תחנת הכוח בו מתרכזים הכרישים, קיימים זרמים חזקים ומערבולות חזקות שעלולות לסכן חיים לצד ציוד דייג רב כגון קרסים וחוטי דייג משוחררים המסכנים את הצוללים. ברשות הטבע והגנים מזכירים כי הכריש נמצא בסכנת הכחדה והינו ערך טבע מוגן. משכך אסור לפגוע בו, להטריד אותו, להאכיל אותו וכדומה וכל העושה כך עובר על החוק ומסתכן בענישה פלילית.

מי הם התיירים המימיים?

להקת הכרישים המגיעה לחופי ישראל מונה כמה עשרות כרישים. הכרישים משתייכים לשני מינים: עפרורי וסנפירתן. ניתן להבחין בהם בקלות בזכות סנפירי הגב הבולטים שלהם.

בישראל, אורך הכריש העפרורי מגיע לכ-3 מטרים, משקלו כ-150 ק"ג. אורך כריש הסנפירתן כ-2 מטרים ומשקלו כ-70 ק"ג. כריש הסנפירתן נמצא בסכנת הכחדה בים התיכון, אודות הכריש העפרורי בים התיכון אין מידע מספק לקבוע את מצב האוכלוסייה. ממצאי המחקר עד כה מראים שהכרישים מגיעים לחדרה לנוח, ולהתחמם על מנת להגביר תהליכים פיזיולוגיים שונים כגון: עיכול מזון, הצלחת הרבייה. חשוב שנכבד את הצורך הזה שלהם ולא נפריע להם באתר.

"כרישים בים התיכון סובלים מדלדול רב בגודל אוכלוסיותיהם בגלל דיג יתר ופגיעה לא מכוונת מדיג. לעיתים כרישים שנִדֹגים לֹא בכוונה נזרקים חזרה לים גוססים או מתים. בישראל, כרישים הם ערך טבע מוגן וחשיבותם רבה בשמירה על מערכות אקולוגיות ימיות. היות והם טורפים, הם מדללים את מספר בעלי החיים החלשים והאיטיים במערכת, ובכך מחזקים מינים אחרים ואת הסביבה הימית כולה", מסביר מנהל היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, יגאל בן ארי.