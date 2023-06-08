טראמפ שוב עושה את זה, ומחליט להעכיר את היחסים עם בעלת ברית | אלא שהפעם, מדובר בבעלת הברית הגדולה ביותר של ארצות הברית, מדינה שמספקת לארה"ב מוצרים חיוניים במיוחד כמו נפט גולמי, חלקים לרכבים ואלומיניום | הכל התחיל מאיומים של טראמפ, והסתיים בוויכוח נוקב סביב השפה והתרבות הצרפתית של קנדה ומחוז קוויבק | כרונולוגיה של טירוף (מגזין כיכר)
אחרי חקיקת חוק הגיוס בישראל, וההתערבות בחינוך החרדי בבלגיה, מסתמן מאבק חרדי נוסף, והפעם בקנדה. שר החינוך בפרובינציית קוויבק מאיים לעצור את התקציבים לבתי חינוך חרדיים וכן לסגור בתי ספר אם לא ילמדו בהם מקצועות ליבה. "חשוב שהממשלה תעניק להם חינוך ראוי, אסור שהמצב הזה יימשך" (חרדים)