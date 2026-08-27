מימין ראש ממשלת קנדה מארק קרני, משמאל נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

משהו עמוק ויסודי נסדק ביחסים שבין ארצות הברית לקנדה. מה שהיה במשך עשרות שנים הידידות ההדוקה והבטוחה ביותר בעולם המערבי, הפך בסוף שבוע אחד בסוף אוגוסט 2026 לזירת קרב סחר אלימה, המלווה בהטחות האשמות הדדיות ובהסלמה חסרת תקדים. פיצוץ השיחות בשישי בלילה והחלת מכסי הענק האמריקאיים ביום שבת הולידו גל חדש של זעם, פוסטים סוערים ב-Truth Social וחריקת שיניים דיפלומטית.

הנה הניתוח המלא של סערת הדיפלומטיה והסחר: כיצד נבנה המתח, מה קרה ברגעי ההכרעה בסוף השבוע, ואיך נראים חילופי הדברים החריפים בימים שאחרי הקריסה. הניצוץ: ממאבק על מכסים לערעור על הריבונות השורשים של הקרע הנוכחי לא צצו מכלום. לאורך כל קדנציה זו של הנשיא דונלד טראמפ, היחסים מול אוטווה הלכו והסתבכו. טראמפ חזר והלין על המכסים הקנדיים על מוצרי חלב ואלכוהול, טען לקיומו של גירעון מסחרי ענקי, והעלה דרישות חוזרות ונשנות לשינוי תנאי המסחר. "אחותי נתפסה על חם בעיצומה של השבת" | הסוד המשפחתי שהתגלה בשידוכים אריה רוזן | 16:56 חתונה בגובה 35,000 רגל: נוסעי המטוס השתתפו בהפתעה לזוג המאושר אריה רוזן | 17:06 אולם נקודת התפנית האמיתית הגיעה כאשר הבית הלבן החל לשלול בגלוי את הלגיטימיות של המודל הכלכלי והביטחוני הקנדי. טראמפ העלה שוב ושוב רעיונות פרובוקטיביים, כמו האפשרות שקנדה תהפוך ל"המדינה ה-51 של ארה"ב", וטען בביטול כי לקנדה "אין כלל צבא" וכי היא נסמכת באופן טפילי על הביטחון והכלכלה האמריקאית. מנגד, ראש הממשלה הקנדי מרק קארני, שנכנס לתפקידו עם אג'נדה כלכלית תקיפה, הבהיר כי קנדה אינה מתכוונת להיכנע לסחיטה. קארני החל להניע מהלכים לגיוון שווקי היצוא הקנדיים כדי להפחית את התלות בארה"ב, בין היתר על ידי קידום צינורות נפט לחוף הפסיפי ליצוא לאסיה, מה שהגביר עוד יותר את התסכול בוושינגטון.

"לקנדה אין כלל צבא". חיילים קנדים ( צילום: שאטרסטוק )

רגעי ההכרעה: הפיצוץ בשישי בלילה

במהלך מחצית אוגוסט 2026 עמלו צוותי המו"מ משני הצדדים על ניסיון להגיע להסדר ברגע האחרון.

קנדה הייתה מוכנה לפשרות כואבות – כולל נכונות לבטל מכסי תגמול, להסדיר גישה למוצרי אלכוהול אמריקאיים ולהגמיש את נהלי הפיקוח על החלב, ובלבד שארה"ב תספק יציבות ותפחית את המכסים על הפלדה, האלומיניום והרכב.

אלא שבליל יום שבת, 21 באוגוסט, השיחות קרסו.

לדברי גורמים קנדיים, ברגע האחרון הציג הממשל האמריקאי דרישות חדשות ודרקוניות: תביעה להגביל את יכולתה של קנדה לחתום על הסכמי סחר חופשי עצמאיים עם מדינות שלישיות (כמו סין או מדינות אסיה), וכן תביעות לפגיעה בהגנות על השפה והתרבות הקנדית.

בשבת בבוקר ספדה אוטווה רשמית למשא ומתן. ראש הממשלה מרק קארני נשא נאום תקיף לאומה והצהיר בגלוי: "אמריקה השתנתה. היחסים הישנים שלנו לא יחזרו. וושינגטון ביקשה יותר מדי והציעה מעט מדי – הם הציבו תנאים הוגנים פחות, בלתי כלכליים וכאלה שפוגעים בריבונות הקנדית."

ראש ממשלת קנדה נואם בצרפתית - צילום: ראש ממשלת קנדה 10 10 0:00 / 1:18 ראש ממשלת קנדה נואם בצרפתית ( צילום: ראש ממשלת קנדה )

בין שלל המחלוקות הכלכליות והביטחוניות, הוויכוח סביב השפה הצרפתית הפך כאמור למכשול סמלי וטעון במיוחד בשיחות.

במסגרת הדרישות האמריקאיות להסרת חסמי סחר, וושינגטון לחצה על אוטווה לבטל נהלים ודרישות סימון בלשניות בקוויבק ובמחוזות נוספים, בטענה כי חוקי חובת השפה הצרפתית על אריזות מוצרים מייצרים סרבול בירוקרטי ופוגעים ביצואנים אמריקאיים.

בקנדה, מנגד, הדרישה הזו עוררה סערה ציבורית ופוליטית עזה: הממשל הקנדי וההנהגה בקוויבק ראו בה תקיפה ישירה של הריבונות התרבותית והזהות הלאומית של המדינה. הניסיון להתערב בחוקי הלשון הקנדיים ספג גינויים מקיר לקיר באוטווה, והפך לאחד הנושאים הרגישים ביותר שהובילו לבסוף לקריסת המו"מ.

ראש ממשלת קנדה, מרק קארני, הבהיר בתגובה לדרישות האמריקאיות כי חוקי השפה והגנת התרבות הצרפתית אינם נושא למיקוח או לפשרה מסחרית, והדגיש כי מדובר ביסוד מרכזי של הריבונות והזהות הלאומית הקנדית.

קארני דחה בתוקף את הלחץ מוושינגטון לבטל את חובת הסימון בצרפתית על אריזות מוצרים, והצהיר כי קנדה לא תאפשר למדינה זרה להכתיב את חוקי הלשון והתרבות שלה תמורת הקלות במכסים, תוך שהוא מגדיר את הניסיון להתערב בכך כקו אדום ופגיעה ישירה בעיקרון השוויון הבין-לשוני של המדינה דוברת שתי השפות.

יום שבת: מכסי ענק של 50% נכנסים לתוקף

כנקמה מיידית על פיצוץ השיחות, שלף הבית הלבן כלי משפטי נדיר שלא היה בשימוש מאז ימי השפל הגדול: סעיף 338 לחוק המכסים של 1930.

ביום שבת, 22 באוגוסט, נכנסו לתוקף מכסי ענק של 50% על סחורות קנדיות בשווי של כ-20 מיליארד דולר. הרשימה האמריקאית, שהשתרעה על פני מאות מוצרים, נראתה כמעט סוריאליסטית במגוון שלה: מדבש טבעי, ציוד הוקי, מחבטי גולף ומזלגות, ועד לפרחים, חומרי בניין, תכשירים קוסמטיים ומכשירי חשמל.

קארני לא השהה את תגובתו והודיע כי קנדה תגיב במכסי תגמול "דולר מול דולר" החל מ-8 בספטמבר, שיכו בעורקים הרגישים ביותר של הכלכלה האמריקאית – פלדה, מוצרי חלב, מכשירי חשמל ביתיים, ציוד חקלאי, נייר ואלקטרוניקה.

ראש ממשלת קנדה מגיב למלחמת המכסים של טראמפ (תרגום לצרפתית) - צילום: ראש ממשלת קנדה 10 10 0:00 / 0:57 ראש ממשלת קנדה מגיב למלחמת המכסים של טראמפ (תרגום לצרפתית) ( צילום: ראש ממשלת קנדה )

הזעם של טראמפ: מתקפת הרשתות החברתיות

פיצוץ השיחות והנאום התקיף של קארני הציתו גל פוסטים זועמים במיוחד מצידו של דונלד טראמפ בפלטפורמת Truth Social.

בתחילת השבוע שיגר טראמפ שרשרת הודעות ללא בלמים. באחת מהן כתב באותיות מודגשות:

"הם מרגישים זכאים, ובכל זאת – אנחנו לא צריכים את קנדה, הם צריכים אותנו! הם עושים 95% מהעסקים שלהם עם ארה"ב, ואצלנו זה בדיוק ההפך!"

בפוסטים נוספים תקף את נתוני התעסוקה הקנדיים בטענה שגויה כי האבטלה בקנדה מזנקת ל-10%, והאשים את הממשל באוטווה ב"כפיית מכסים מטורפים" על חקלאים אמריקאים שהפכו את חייהם ל"בלתי אפשריים".

לאחר מכן הגיעה האיום הבא:

טראמפ הודיע כי החל מ-1 בינואר 2027, ארה"ב תעלה את המכסים על רכבים, משאיות וחלקיהם המגיעים מקנדה ל-50% מלאים – צעד שעלול לשתק כמעט לחלוטין את תעשיית הרכב המשותפת והמשולבת של דטרויט ואונטריו.

מלחמת המילים: תגובת הנגד הקנדית

בזירה הפנימית בקנדה, צעדיו של טראמפ יצרו תוצאה הפוכה מזו שיועדה להם: במקום לפלג את הציבור הקנדי, הם איחדו את המערכת הפוליטית מקצה לקצה.

סקרים שנערכו מיד לאחר הפיצוץ הראו כי כ-76% מהציבור הקנדי תומכים בהחלטתו של קארני לנטוש את השיחות ולא להיכנע לדרישות וושינגטון. ראשי המחוזות (הפרמיירים) מכל הקשת הפוליטית התייצבו כחומה בצורה מאחורי ראש הממשלה.

ראש ממשלת אונטריו, דאג פורד – בעבר דמות שאינה רחוקה ממחנה הימין – תקף את טראמפ בחריפות חסרת תקדים והצהיר בגלוי כי "אי אפשר לסמוך על הנשיא האמריקאי בשום צורה". פורד אף רמז כי אם ארה"ב תמשיך בהסלמה, קנדה תצטרך לשקול להשתמש בנשק האנרגיה שלה – כולל הפסקת אספקת החשמל והנפט למדינות בצפון ארה"ב.

טראמפ וקרני בימים טובים יותר - צילום: הבית הלבן 10 10 0:00 / 1:10 טראמפ וקרני בימים טובים יותר ( צילום: הבית הלבן )

השקרים של טראמפ

בכתבה מושקעת ברשת CNN, פורטו כל הטענות השקריות של טראמפ לטענת הכתב, תוך ביצוע "בדיקת עובדות" מעמיקה לפוסטים הזועמים.

שיעור האבטלה בקנדה

"שיעור האבטלה בקנדה עומד כעת על 10%, ועולה במהירות."

קביעה זו שגויה לחלוטין. שיעור האבטלה בקנדה ירד ל-6.4% בחודש יולי, ירידה שהשלימה חודש שלישי ברציפות של מגמת ירידה והגיעה לשפל של שנתיים. בנוסף, בעת השוואה לשיעור האבטלה בארה"ב שעמד על 4.1% ביולי, סוכנות הסטטיסטיקה הפדרלית של קנדה מציינת כי שימוש בשיטת החישוב האמריקאית היה מפחית את השיעור הקנדי בכאחוז שלם.

היקף התלות של קנדה בארצות הברית

"הם מרגישים זכאים, ובכל זאת, אנחנו לא צריכים את קנדה, הם צריכים אותנו! הם עושים 95% מהעסקים שלהם עם ארה"ב, אצלנו זה בדיוק ההפך!"

אף על פי שהכלכלה הקנדית נשענת במידה רבה על ארה"ב, אין כל ביסוס לנתון של 95% הצהיר הנשיא.

בשנת 2025, כ-72% מייצוא הסחורות הקנדי הגיע לארה"ב, נתון שהמשיך לרדת מתחת ל-70% במחצית הראשונה של שנת 2026. הירידה נובעת בין היתר מהימנעות של צרכנים קנדים מרכישת מוצרים אמריקאיים וממדיניות הממשל הקנדי לגיוון אפיקי המסחר.

מנגד, קנדה מהווה שותפת סחר קריטית עבור ארה"ב, בהיותה יעד הייצוא השני בגודלו ומקור הייבוא השני בגודלו עבור המשק האמריקאי. בנוסף, תעשיות אמריקאיות רבות תלויות בחומרי גלם מקנדה, כפי שהודה טראמפ עצמו כשאמר "אתם יודעים, באופן אנוכי, אנחנו צריכים אלומיניום במדינה הזו. אין לנו את זה. אנחנו מקבלים את הרוב מקנדה, ואנחנו צריכים את זה מאוד."

המכסים החקלאיים של קנדה והגירעון המסחרי של ארצות הברית מול קנדה

"המכסים הגבוהים באופן מגוחך שלהם על החקלאים והתוצרת החקלאית שלנו הפכו את החיים לבלתי אפשריים עבור הפטריוטים האמריקאים הגדולים הללו, ויצרו מזה זמן רב גירעון של 60 מיליארד דולר בין שתי המדינות שלנו."

משפט זה כולל מספר כשלים עובדתיים. ראשית, המסחר החקלאי בין המדינות פטור ברובו המוחלט ממכסים, כאשר כ-97% מהייצוא החקלאי האמריקאי לקנדה נכנס ללא כל מכס. שנית, המכסים הגבוהים שקנדה מטילה על מספר מצומצם של מוצרים כמו חלב ועופות חלים רק לאחר ניצול מכסות יבוא פטורות, שאותן ארה"ב אפילו אינה מתקרבת למלא. פרופסור לכלכלה טרבור טומב הסביר כי "לכן, נכון לומר שלקנדה יש מכסים עצומים על סוגים מסוימים של פריטים. אבל זה נכון רק עבור תת-קבוצה קטנה מאוד של מוצרים חקלאיים... וגם בתוך המוצרים הללו, אנחנו בדרך כלל לא 'גובים' את המכסים הללו מכיוון שארה"ב אינה מייצאת מספיק כדי שהמכסים ייכנסו לתוקף".

עיקר הגירעון המסחרי של ארה"ב מול קנדה נובע מייבוא נפט גולמי מוזל בהיקפים נרחבים. כמו כן, הנתון של 60 מיליארד דולר מתייחס למסחר בסחורות בלבד ומתעלם ממאזן השירותים, שבו מחזיקה ארה"ב בעודף משמעותי שמפחית את הגירעון הכולל בין המדינות לרמה נמוכה בהרבה

הוא באמת המציא את כל זה? הנשיא טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

הנתונים שמאחורי הקרב: מי באמת צעיר ומי תלוי במי?

מתחת ללהבות הרטוריות, אנליסטים וכלכלנים בצפון אמריקה מנסים להבין את המאזן האמיתי בקרב הזה.

מצד אחד, קנדה פגיעה יותר בטווח הקצר: כ-72% מהייצוא שלה מופנה לשוק האמריקאי. מומחים מעריכים כי מלחמת סחר כוללת עלולה לעלות לקנדה באובדן של כ-0.4% מהתמ"ג ועשרות אלפי מקומות עבודה.

מנגד, התפיסה האמריקאית כי "ארה"ב אינה צריכה את קנדה" נתקלת במציאות מורכבת:

אנרגיה: קנדה מספקת כ-60% מיבוא הנפט הגולמי של ארה"ב, 85% מיבוא החשמל ו-99% מיבוא הגז הטבעי שלה. בתי הזיקוק במערב התיכון של ארה"ב תלויים לחלוטין בנפט הקנדי המוזל.

קנדה מספקת כ-60% מיבוא הנפט הגולמי של ארה"ב, 85% מיבוא החשמל ו-99% מיבוא הגז הטבעי שלה. בתי הזיקוק במערב התיכון של ארה"ב תלויים לחלוטין בנפט הקנדי המוזל. חומרי גלם קריטיים: ארה"ב סובלת ממחסור מבני באלומיניום מקומי ונשענת כמעט לחלוטין על אספקה מקנדית – עובדה שטראמפ עצמו הודה בה בעבר.

ארה"ב סובלת ממחסור מבני באלומיניום מקומי ונשענת כמעט לחלוטין על אספקה מקנדית – עובדה שטראמפ עצמו הודה בה בעבר. שרשראות אספקה: תעשיית הרכב הצפון-אמריקאית מבוססת על חלפים שעוברים את הגבול פעמים רבות במהלך ייצור רכב בודד. הטלת מכסי ענק פוגעת במפעלים אמריקאיים לא פחות מאשר במפעלים קנדיים.

לאן הולכים מכאן?

כעת, כשאין שום שיחות מתוכננות באופק והטונים בין וושינגטון לאוטווה בשפל היסטורי, צפון אמריקה צועדת לעבר עידן חדש ולא מוכר.

בסביבתו של קארני מבהירים כי קנדה לא תחזור לשולחן המו"מ מתוך עמדת חולשה. אוטווה מעמיקה את מהלכיה להידוק קשרי הסחר עם אירופה, אסיה ואמריקה הלטינית, תוך הגדלת תקציבי הביטחון והתשתיות הלאומיות.

ההערכות הן כי מלחמת הסחר הזו כבר אינה אירוע טקטי חולף, אלא שבר אסטרטגי עמוק. הברית הוותיקה והיציבה ביותר בעולם המערבי עלתה על שרטון, וכשהמכסים הקנדיים ייכנסו לתוקף בספטמבר, המחיר הכלכלי והמדיני משני צידי הגבול רק ילך ויאמיר.