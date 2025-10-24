( צילום: באדיבות המצלם )

תיעוד בלעדי ב'כיכר השבת': השחקן עומר חזן שעזב את תפקידו בהצגה 'צ'רלי וחצי' בעקבות בעיות צניעות, התברך מהראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף והגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

"כל הכבוד לך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ושתצליח בכל מעשי ידיך", בירכו הרבנים את עומר חזן. כזכור, כפי שפורסם ב'ערב טוב עם גיא פינס', השחקן עומר חזן הודיע בימים האחרונים להפקת ההצגה המצליחה 'צ'רלי וחצי' שהוא פורש מתפקידו עקב בעיות צניעות.

חזן שהתקרב לדת בשנים האחרונות, מתפלל ומניח תפילין מידי יום, שומר שבת וכשרות ומרבה להתפלל בקברי צדיקים - קיבל על עצמו לשמור נגיעה ובעקבות כך כאמור הוא נאלץ לפרוש מתפקידו.

מהפקת ההצגה נמסר: "עקב חילוקי דעות ואי הסכמות שקשורות לפן אומנותי וגם לשמירת הנגיעה החליטו הצדדים לא להמשיך את ההתקשרות".