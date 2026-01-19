כיכר השבת
מזל טוב!

הידוענית שחזרה בתשובה עדן הראל חיתנה את בנה הבכור | תיעוד מרגש

עדן הראל, אחת הידועניות המוכרות שחזרה בתשובה וחיה אורח חיים חרדי, יחד עם בעלה עודד מנשה, חיתנה את בנה הבכור מנישואים קודמים באולם ביוקנעם | צפו בתיעוד מרגש מהחופה (ברנז'ה)

2תגובות
שמחת החתונה (צילום: רות חיון)

מגישת הטלוויזיה עדן הראל חיתנה אמש (ראשון) את בנה הבכור מנישואיה הראשונים, נועם ישראל עב"ג רות גבאי.

האירוע נערך באולמי 'סקיי גארדן' בעיר יוקנעם בהשתתפות בני משפחה, מכרים רבים וחברים.

החתן, הוא בנה של עדן מהנישואים הראשונים עם המוזיקאי אייל אייזנשטרוס. כיום היא נשואה למגיש הטלוויזיה עודד מנשה ולשניים חמישה ילדים משותפים.

עדן נחשבת לאחת מהחוזרות בתשובה המוכרות ביותר, ורק לאחרונה חשפה, כי בצעירותה היתה נזירה בהודו.

בדברים שכתבה לעוקביה ברשתות החברתיות היא שיתפה תמונה שלה כנזירה וכתבה: "כן, גם זה היה בחיים שלי... חיפושים אחר האמת עוברים בהרבה מקומות. תודה לשם שהחזיר אותי הביתה - למדתי גם אצל הסופים, האינדיאנים איין ראנד, קרלוס קסטנדה – חיפשתי מלא".

בהמשך דבריה כתבה על השינוי שעשתה בחייה להיות נזירה, אחרי ששימשה כמנחה בערוץ 'MTV' והתגוררה בבריטניה עד שנת 2000: "גרתי בקראוון וטיילתי לבד, הייתי בת 23 ולמדתי כבר כמה שנים קודם בודהיזם טיסטי בלונדון, לאחר מכן, ואת שארית השנה עשיתי במנזר טיבטי בסקוטלנד".

לסיום כתבה הראל: "היה רגעים שחשבתי שאני מאבדת את זה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
מזל טוב ובניין עדי עד לזוג, אבל על שבירת כוס שזה זכר לחורבן בית המקדש לא אומרים מזל טוב, לידיעה...
ירבו שמחות וינוסו אנחות...
1
מרגשששש מזל טוב לעדן המדהימה . נחת בריאות ואושר
טליה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר