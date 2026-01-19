מגישת הטלוויזיה עדן הראל חיתנה אמש (ראשון) את בנה הבכור מנישואיה הראשונים, נועם ישראל עב"ג רות גבאי.

האירוע נערך באולמי 'סקיי גארדן' בעיר יוקנעם בהשתתפות בני משפחה, מכרים רבים וחברים.

החתן, הוא בנה של עדן מהנישואים הראשונים עם המוזיקאי אייל אייזנשטרוס. כיום היא נשואה למגיש הטלוויזיה עודד מנשה ולשניים חמישה ילדים משותפים.

עדן נחשבת לאחת מהחוזרות בתשובה המוכרות ביותר, ורק לאחרונה חשפה, כי בצעירותה היתה נזירה בהודו.

בדברים שכתבה לעוקביה ברשתות החברתיות היא שיתפה תמונה שלה כנזירה וכתבה: "כן, גם זה היה בחיים שלי... חיפושים אחר האמת עוברים בהרבה מקומות. תודה לשם שהחזיר אותי הביתה - למדתי גם אצל הסופים, האינדיאנים איין ראנד, קרלוס קסטנדה – חיפשתי מלא".

בהמשך דבריה כתבה על השינוי שעשתה בחייה להיות נזירה, אחרי ששימשה כמנחה בערוץ 'MTV' והתגוררה בבריטניה עד שנת 2000: "גרתי בקראוון וטיילתי לבד, הייתי בת 23 ולמדתי כבר כמה שנים קודם בודהיזם טיסטי בלונדון, לאחר מכן, ואת שארית השנה עשיתי במנזר טיבטי בסקוטלנד".

לסיום כתבה הראל: "היה רגעים שחשבתי שאני מאבדת את זה".