סאבלימינל והצל על גיוס חרדים: "מנסים לייצר את הסכסוך הפנימי"

הראפרים קובי שמעוני 'סאבלימינל' ויואב אליאסי 'הצל', העניקו ראיון לתקשורת וסיפרו על הקשר לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאי עמי פרידמן בעיתון 'ישראל היום' הם אמרו: "אנחנו שני חילונים מתל אביב - אבל אם אתה חי במדינת ישראל, אתה לא יכול לחשוב שאין בורא לעולם הזה, שאין כאן שמירה עליונה, אחרת אין פה שום דבר הגיוני"

בהמשך סיפרו על נס גלוי שקרה במלחמה עם איראן וגרם להם להתחזק באמונה: "ראיתי בניין שפגע בו טיל של חצי טונה ולא נשאר ממנו כמעט כלום, על קיר אחד, במסמר קטן, עמדה תמונה של 'הבאבא סאלי' עם ברכת הבית - וכל השאר היה מושמד, תן לי הסבר רציונלי לזה".

על סערת גיוס החרדים לצה"ל הם אמרו: "יש מי שמשאירים בכוח את המצב ככה כדי לייצר את הסכסוך הפנימי, אפשר לפתור את נושא גיוס החרדים שזה הפצע הכי מדמם בחברה הישראלית, זה חוסר צדק שנמשך המון שנים והוא חייב להיפתר, אבל עושים הכל כדי לא לפתור אותו.

לדבריו: "ארגון 'איחוד הצלה' למשל 99% ממנו הם חרדים. מה הבעיה להגדיר את הדבר הזה כשירות לאומי?".