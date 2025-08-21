כיכר השבת
הנס במלחמה באיראן

סאבלימינל והצל על גיוס חרדים: "מנסים לייצר את הסכסוך הפנימי"

הראפרים סאבלימינל והצל מתייחסים לסוגיית גיוס החרדים ומציעים פתרונות מעשיים. בראיון מיוחד הם חולקים תובנות על אמונה, יהדות והמצב החברתי בישראל (אנשים)

(צילום: משה נחומוביץ')

הראפרים קובי שמעוני 'סאבלימינל' ויואב אליאסי 'הצל', העניקו ראיון לתקשורת וסיפרו על הקשר לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאי עמי פרידמן בעיתון 'ישראל היום' הם אמרו: "אנחנו שני חילונים מתל אביב - אבל אם אתה חי במדינת ישראל, אתה לא יכול לחשוב שאין בורא לעולם הזה, שאין כאן שמירה עליונה, אחרת אין פה שום דבר הגיוני"

בהמשך סיפרו על נס גלוי שקרה במלחמה עם איראן וגרם להם להתחזק באמונה: "ראיתי בניין שפגע בו טיל של חצי טונה ולא נשאר ממנו כמעט כלום, על קיר אחד, במסמר קטן, עמדה תמונה של 'הבאבא סאלי' עם ברכת הבית - וכל השאר היה מושמד, תן לי הסבר רציונלי לזה".

על סערת גיוס החרדים לצה"ל הם אמרו: "יש מי שמשאירים בכוח את המצב ככה כדי לייצר את הסכסוך הפנימי, אפשר לפתור את נושא גיוס החרדים שזה הפצע הכי מדמם בחברה הישראלית, זה חוסר צדק שנמשך המון שנים והוא חייב להיפתר, אבל עושים הכל כדי לא לפתור אותו.

לדבריו: "ארגון 'איחוד הצלה' למשל 99% ממנו הם חרדים. מה הבעיה להגדיר את הדבר הזה כשירות לאומי?".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בציצית:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר