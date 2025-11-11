הרב יונתן זקס זצ"ל ( צילום: By Jgavant - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=121323954 )

הרב זקס נולד בלונדון בכ"ז באדר ה'תש"ח, וגדל במשפחה אורתודוקסית. הוא שילב בקיאות תורנית עם השכלה אקדמית מרשימה, כאשר למד פילוסופיה באוניברסיטת קיימברידג' וקיבל תואר דוקטור לפילוסופיה מקינגס קולג' לונדון. במקביל ללימודיו, הוסמך לרבנות בשנת 1976 בישיבת עץ חיים. בין רבותיו הרוחניים ציין את הרב יוסף דב סולובייצ'יק, שממנו למד "לא לפחד משום מחשבה שנמצאת בתרבות אחרת," ואת הרבי מנחם מנדל שניאורסון, שבו ראה "מנהיג של מנהיגים".

הרב זקס זצ"ל שירת כגשר מופלא בין עולמה העתיק של התורה לבין אתגרי החברה המודרנית. כהוגה דעות יהודי אנגלי וכרב הראשי של הקהילות העבריות המאוחדות בחבר העמים הבריטי בין השנים 1991 ל-2013, הוא העניק ליהדות קול רהוט, פתוח ותרבותי. "הנושא האמיתי של התורה איננו אמונתנו באלוקים, שלעיתים קרובות היא מגומגמת, אלא אמונתו המתמדת של אלוקים בנו. התורה איננה ספרו של האדם על אלוקים. היא ספרו של אלוקים על האדם". הרב זקס זכה לתואר אבירות (Knight Bachelor) בשנת 2005 והוענק לו מושב לכל חייו בבית הלורדים בתור "הברון זקס מאולדגייט". הוא קיים קשרים טובים עם בית המלוכה, במיוחד עם הנסיך צ'ארלס (כיום המלך), אשר כינה את הרב זקס "אור לאומה זו" ו"יועץ מוערך". כנציג הקהילה היהודית, הוזמן הרב זקס לאירועים מלכותיים מרכזיים, כמו חתונת הנסיך וויליאם ועוד.

הרב יונתן זקס ( צילום: צילום מסך מרשתות חברתיות )

הרב זקס ביקש להביא את הגישה היהודית לסוגיות המוסריות הגדולות העומדות על סדר היום העולמי. הוא הדגיש כי היהדות היא "קול של התקווה בשיחה האנושית", הוא כיהן בבית הלורדים והיה פעיל בדיאלוג בין-דתי, שם קידם את עקרון "הכבוד לשוני," בו ראה את היהדות כדת המונותיאיסטית היחידה שאינה מתיימרת להחזיק במונופול על הדת.

באחד החורפים העגומים, הוא ואשתו אליין נסעו לאילת, אליה לא נסעו מעולם, כדי למצוא שמש. ‘רוב הזמן הייתי שם בלי משקפיים’ כי ברחוב בקושי יכלתי להסתובב בגלל בעיות צניעות.

הוא המשיך לספר כי יצא לשיט בספינת זכוכית, שבה היו הזוג היחיד. רב החובל פנה אליהם בהתרגשות ושאל: "האם אתם מאנגליה?" רב החובל סיפר שזה עתה שב מחופשה באנגליה ותיאר בהערצה את "הבניינים כל כך מרשימים, הדשא כל כך ירוק, האנשים כל כך מנומסים". ואז, הוא הביט סביבו, אל הגבעות החשופות, הצחיחות והחומות של המדבר, וחיוך ענק עלה על פניו. הוא אמר: "אבל זה שלנו". הרב זקס סיכם את הנאום וקרא:

:"הבה נשא את זהותנו בגאווה, הבה נהיה נאמנים תמיד לאמונתנו כי זה שלנו -ואף אחד לא יקח את זה מאיתנו.

הרב יונתן זקס נפטר בבריטניה ב-, כ' בחשוון ה'תשפ"א.