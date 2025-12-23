כיכר השבת
מסתבכת עם כולם

זו הסיבה למעצרה של גרטה בלונדון - ותיעוד מהאירוע המשפיל

כפי שדווח, מוקדם יותר היום נעצרה הפעילה האנטי-ישראלית גרטה טונברי בלונדון, לאחר שהשתתפה במחאה אסורה | הסיבה למעצרה - והתיעוד (חדשות, בעולם)

גרטה טונברי, פעילת האקלים הצעירה שהפכה לתומכת חמאס נעצר מוקדם יותר היום בלונדון, כעת מתבררים פרטים נוספים.

לפי הודעת המשטרה, מעצרה התקיים למרות שהמחאה לא הייתה אלימה, משום שתמכה בארגון "פעולה לפלסטין", ארגון שהוצא אל מחוץ לחוק בבריטניה ונחשב לארגון טרור.

על השלט שהחזיקה גרטה ניתן לראות את הכיתוב "תומכת באסירי פעולה לפלסטין", החזקת שלט כזו מהווה עבירה בפני עצמה וחושפת את גרטה למאסר פוטנציאלי ממושך.

בתיעוד נראה השוטר ניגש לצעירה ושואל אותה אם היא יכולה לעמוד, לאחר מכן נראה השוטר לוקח את השלט מידה ומראה אותו למצלמה המשטרתית, ככל הנראה במטרה להוכיח את העבירה בבית המשפט.

משטרת לונדון דיווחה כי צעירה בת 22 נעצרה, אולם רק מאוחר יותר התברר כי מדובר בפעולת האקלים האלימה, שניסתה כבר פעמיים "לשבור את המצור" מעל עזה ונעצרה על ידי הכוחות הישראלים בלב ים.

1
שתשב בכלא הבריטי עוכרת ישראל הנ"ל.
ברוך השם

