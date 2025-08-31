השף המפרוסם אבי לוי העניק בסוף השבוע ריאיון לתקשורת וסיפר על הקשר שלו לדת וליהדות.

בשיחה עם העיתונאית תיקי גולן ב'ידיעות אחרונות' הוא סיפר: "כבר 15 שנים וחצי אני מתחזק בדת - קם כל בוקר בחמש וחצי ומקדיש חצי שעה כדי לשבת לכתוב, להתפלל ולבקש, אני עושה את זה בגינה, בשקט, כשכולם עוד ישנים ואין טלפונים שמצלצלים, מאז ומתמיד שמרתי שבת והנחתי תפילין, אבל עכשיו אני גם מתפלל בכל בוקר בבית הכנסת והשבת חזקה יותר".

בהמשך דבריו הוסיף: "אני שמח על זה, זה עושה לי טוב, זה הפך את הדת למיוחדת וכיפית, זה השקט היחיד שיש לי ואני נהנה".

בהמשך הראיון סיפר כי הוא לא מאמין בלבשל אוכל לא כשר: " אני לא מבשל ארוחות לא כשרות. לפני כמה חודשים פנה אליי בחור תל אביבי שיש לו כמה מסעדות בניו יורק וביקש שאבוא ערב אחד לבשל אצלו, אמרתי לו שאני לא מבשל לא כשר, אז הוא הפך את המסעדה שלו בניו יורק לכשרה בשביל שאבוא לבשל שם, הוא השקיע אלפי דולרים כדי להכשיר את המקום רק לשבוע".

"כשהגעתי הייתי בהלם, הכל היה חדש - סירים, מחבתות, כלים, כוסות, הייתי בשוק, הארוחות שעשיתי שם היו סולד אאוט עם 1,500 איש ברשימת המתנה, במיאמי יש מעל 700 אלף יהודים, ורובם אוכלים כשר, יש שם הרבה מסעדות של ישראלים ואין אנטישמיות כמו באירופה".