מנכ״ל קבוצת דיסקונט בביקור ברשת ישיבות דרך חיים

אבי לוי, מנכ״ל קבוצת דיסקונט, ערך ביקור בסניף של רשת ישיבות ההסדר החרדיות דרך חיים, אשר משלבת לימוד תורה עם שירות טכנולוגי וקרבי בצה״ל.

במהלך הביקור נפגש לוי עם תלמידי הישיבה, אשר בחרו לשלב בין מחויבות תורנית לבין שירות משמעותי למדינה. הוא הביע את התרשמותו מהנכונות והמסירות שהפגינו התלמידים, וציין כי "החיבור בין לימוד התורה ותרומה לביטחון המדינה הינו מהלך חשוב".

במהלך השיחה עם התלמידים הדגיש לוי כי דיסקונט רואה עצמו כשותף להצלחה של רשת דרך חיים, הן ברמה האישית של כל תלמיד והן ברמה החברתית־קהילתית.

הביקור התקיים בלוויו של ‏יוסי לוי, מנכ״ל ‎איגוד שומר ישראל, במהלכו נידונו אפשרויות שיתוף פעולה עתידיות בין המגזר הפיננסי־ציבורי לבין מסגרות חינוכיות־צבאיות המיועדות לחיילים חרדים.

יוסי לוי סיכם את הביקור באמרו כי "השילוב בין ספרא לסייפא הוא יסוד קיומנו כעם. רשת דרך חיים מוכיחה שאפשר לבנות דור שמחבר עומק רוחני עם מחויבות לאומית, ואנחנו בשומר ישראל נמשיך לעמוד מאחורי כל יוזמה שמקדמת את הערכים האלו".