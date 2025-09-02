כיכר השבת
מהפכה בניטור שריפות

עוקבים, מזהים ומנתחים עשן שריפות בזמן אמת: כך משנים רחפני העל את המאבק בשריפות יער בעולם

מהפכה בניטור שריפות: מדעני אוניברסיטת מינסוטה מפתחים מערכת מתקדמת של רחפנים אוטונומיים לעיבוד תלת-ממדי של עשן בשטח, המאפשרת התמודדות מדויקת ורב-שימושית עם אסונות סביבתיים - בעלות נמוכה ועם יכולת לספק מידע שלא היה נגיש בעבר (טכנולוגיה)

הרחפנים מעל מכונה המדמה שריפה (צילום: צילום מסך)

בצל התגברות מקרי השריפות ברחבי העולם, פיתחו חוקרים מאוניברסיטת מינסוטה מיניאפוליס מערכת חלוצית, בה צוות רחפנים חכם ומצויד בבינה מלאכותית מסוגל לאתר, לעקוב ולנתח ביעילות ענני עשן בוערים - ואף לנווט לתוכם לשם איסוף נתונים מדויקים ורב-ממדיים.

הרחפנים מתופעלים בשיטה מתואמת: רחפן מנהל אחד קובע את עמדת ההתבוננות וגובה הדיווח, בעוד ארבעה רחפנים עובדים מדלגים סביב מוקד העשן ומצלמים מזוויות שונות ליצירת דגמים תלת-ממדיים ברזולוציה גבוהה של תנועת הענן והתפזרותו ברוחות משתנות.

היכולת ליצור הדמיה תלת-ממדית של תנועת עשן - תוך איסוף מידע אנליטי על נפח, שינויי כיוון, והרכב חלקיקים - מחוללת קפיצת מדרגה ביכולת הגורמים המקצועיים להגיב במהירות ולדייק את המודלים של איכות האוויר בזמן אמת. "הצעד הקריטי הוא להבין מה בדיוק מרכיב את חלקיקי העשן וכיצד הם נפוצים; חלקיקים קטנים עשויים לנוע רחוק ולהישאר באוויר זמן רב, ולכן יש חשיבות עצומה ללמידה בזמן אמת," מדגיש פרופ' ג'יארונג הונג, החוקר הראשי של הפרויקט.

המערכת החדשנית מהווה חלופה חסכונית וזמינה למערכות ניטור לווייניות, אשר עלותן גבוהה ואינן מעניקות גמישות ודיוק. לדברי החוקר ניקיל נרישנקומאר, "הגישה הזו מספקת מידע מדויק וזמין בעלות פי כמה נמוכה, והיא פותחת אפשרויות לניטור שטחים רחבים ושיפור משמעותי בהתמודדות עם אסונות טבע". הרחפנים החדשים מסוגלים לפעול שעות רבות ולבצע ניטור ממושך וגמיש הרבה מעבר למה שאפשר היה להשיג עד כה באמצעים קונבנציונליים.

מעבר לשריפות, החוקרים צופים שימושים עתידיים משמעותיים: ניטור סופות חול, התפרצויות געשיות והתמודדות עם כל מפגע סביבתי הכולל ענני חלקיקים נעירים באוויר. טכנולוגיה זו נתמכת על ידי הקרן הלאומית למדע ב וצפויה לשנות את פני הניהול הסביבתי ועיבוד האסונות העולמיים.

המערכת פותחה תוך התאמה גם לאזורים ומפגעים בעלי רמות סיכון קיצוניות, וכוללת חישוב מהיר (בזמן אמת - ברזולוציה של שנייה) של תנועת חלקיקים לשם זיהוי מוקדם והגבה מהירה. על פי תחזיות בסוף 2025, סיכוני השריפות באזורי מערב ארה"ב צפויים להישאר גבוהים מהרגיל, והטכנולוגיה עשויה להפוך לכלי מרכזי במאבק לשמירה על חיים, רכוש ואיכות הסביבה.

